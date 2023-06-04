Ці ознаки допоможуть вчасно розпізнати хвороби у хом'яка і врятувати його

Хвороби у гризунів розвиваються стрімко. Саме тому дуже важливо вчасно помітити тривожні ознаки недуги та відразу розпочати лікування. Інакше є ризики летального завершення ситуації.

Про те, які симптоми мають насторожити власників хом'яків, читайте у матеріалі нижче.

Зміна поведінки

Одним із тривожних дзвіночків є різка зміна у поведінці вашого улюбленця. Тому завжди звертайте увагу на те, чи не почала ваша тваринка по-іншому себе вести. Особливо вас має насторожити підвищена збудливість або навпаки надмірна апатія і сонливість.

Втрата апетиту

Поганою ознакою, що може сигналізувати про появу хвороби, є поганий апетит або його втрата. Також про проблеми зі здоров'ям свідчить надмірна спрага хом'яка або відмова від води.

Здуття живота

Збої в роботі організму хом'яка можуть проявлятись здуттям живота. Часто при цьому також порушується випорожнення: виникає діарея, закреп, нерегулярні випорожнення.

Нехарактерні виділення

На розвиток хвороби у хом'яка також вказує поява різноманітних виділень. Власника тварини має насторожити виділення з очей, носа та вух.

Також варто тоді оглянути улюбленця під хвостом - шерсть там має бути суха. Якщо є сліди мокрих виділень, цей симптом ще називають "мокрий хвіст", то треба одразу звернутися до ветеринара за консультацією та бажано провести у нього огляд тварини.

Невтішним симптомом є і підвищене слиновиділення, погіршення стану шкіри та шерсті, ущільнення та припухлості на тілі.

До ветеринара варто звертатись і у випадку, коли хом'як починає кашляти чи чхати.