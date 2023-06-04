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Эти признаки помогут вовремя распознать болезни у хомяка и спасти его

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Воскресенье 04 июня 2023 10:02
Эти признаки помогут вовремя распознать болезни у хомяка и спасти его Как вовремя распознать болезнь у хомяка (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Болезни у грызунов развиваются стремительно. Поэтому очень важно вовремя заметить тревожные признаки недуга и сразу приступить к лечению. Иначе есть риски летального завершения ситуации.

О том, какие симптомы должны насторожить владельцев хомяков, читайте ниже.

Изменение поведения

Одним из тревожных колокольчиков является резкое изменение в поведении вашего любимца. Поэтому всегда обращайте внимание на то, не начало ли ваше животное по-другому себя вести. Особенно вас должна насторожить повышенная возбудимость или, наоборот, чрезмерная апатия и сонливость.

Потеря аппетита

Плохой признак, что может сигнализировать о появлении болезни, является плохой аппетит или его потеря. Также о проблемах со здоровьем свидетельствует чрезмерная жажда хомяка или отказ от воды.

Вздутие живота

Сбои в организме хомяка могут проявляться вздутием живота. Часто при этом также нарушается стул: возникает диарея, запор или нерегулярные испражнения.

Нехарактерные выделения

На развитие болезни у хомяка указывает также появление разнообразных выделений. Хозяина животного должны настроить выделение из глаз, носа и ушей.

Также стоит тогда осмотреть любимца под хвостом - шерсть там должна быть сухая. Если есть следы мокрых выделений, этот симптом еще называют "мокрый хвост", нужно сразу обратиться к ветеринару за консультацией и желательно провести у него осмотр животного.

Неутешительным симптомом является и повышенное слюноотделение, ухудшение состояния кожи и шерсти, уплотнение и припухлость на теле.

К ветеринару следует обращаться и в случае, когда хомяк начинал кашлять или чихать.

Читайте также о том, как понять, что ваш кот заболел и нужно немедленно обращаться к ветеринару.

Раньше мы писали о том, какие опасности угрожают коту на улице.

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