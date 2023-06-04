Эти признаки помогут вовремя распознать болезни у хомяка и спасти его
Болезни у грызунов развиваются стремительно. Поэтому очень важно вовремя заметить тревожные признаки недуга и сразу приступить к лечению. Иначе есть риски летального завершения ситуации.
О том, какие симптомы должны насторожить владельцев хомяков, читайте ниже.
Изменение поведения
Одним из тревожных колокольчиков является резкое изменение в поведении вашего любимца. Поэтому всегда обращайте внимание на то, не начало ли ваше животное по-другому себя вести. Особенно вас должна насторожить повышенная возбудимость или, наоборот, чрезмерная апатия и сонливость.
Потеря аппетита
Плохой признак, что может сигнализировать о появлении болезни, является плохой аппетит или его потеря. Также о проблемах со здоровьем свидетельствует чрезмерная жажда хомяка или отказ от воды.
Вздутие живота
Сбои в организме хомяка могут проявляться вздутием живота. Часто при этом также нарушается стул: возникает диарея, запор или нерегулярные испражнения.
Нехарактерные выделения
На развитие болезни у хомяка указывает также появление разнообразных выделений. Хозяина животного должны настроить выделение из глаз, носа и ушей.
Также стоит тогда осмотреть любимца под хвостом - шерсть там должна быть сухая. Если есть следы мокрых выделений, этот симптом еще называют "мокрый хвост", нужно сразу обратиться к ветеринару за консультацией и желательно провести у него осмотр животного.
Неутешительным симптомом является и повышенное слюноотделение, ухудшение состояния кожи и шерсти, уплотнение и припухлость на теле.
К ветеринару следует обращаться и в случае, когда хомяк начинал кашлять или чихать.
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