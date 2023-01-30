Ось ці 4 вчинки руйнують ваші стосунки! Психолог пояснила, як врятувати сім'ю

Що руйнує стосунки у парі

"Емоційні гойдалки тебе не полишають, а відчуття того, що зв’язок з партнером невпинно згасає - розхитує ще більше. Про свої почуття і потреби вкрай важливо заявляти партнеру. Але критика та ворожість - не найкращий спосіб. Оскільки, викликають у партнера бажання відсторонитися або ж атакувати у відповідь, щоб захиститись", - пояснює Голентовська.

Експертка ділиться класифікацією сімейної психотерапевтки Сью Джонсон, яка виокремлює 4 кроки, які нищать взаємини.

Гнів та протест

Часто у парах претензії до одного з партнерів звучать у наступних формулюваннях: "ти постійно на роботі, а я сама з дітьми", "ти майже не говориш зі мною, тобі все одно", "думаєш лише про себе, більш нічого тобі не треба".

При чому такі заяви можуть бути як зі сторони жінки, так і зі сторони чоловіка. Не завжди ці претензії є виправданими та об'єктивними. Але такі висловлювання є кроком до розриву стосунків.

"Зачепити" партнера

Токсичною також є поведінка, коли один із партнерів спеціально намагається "зачепити" іншого. Часто це звучить наступними фразами: "скільки разів просила прийти додому й не затримуватись", "який сенс у моїх проханнях, ти ж їх не чуєш", кажеш, що любиш, а навіть не обіймаєш".

Таке щоденне промивання мізків тільки віддаляє партнерів. Варто парі чесно обговорити, що кожного із них не задовольняє і не переходити ці "червоні лінії".

Пригніченість та відчай

Іноді у стосунках доходить до радикальних способів. Наприклад, жінка погрожує розривом, щоб якось змусити чоловіка реагувати на проблеми у парі.

Тоді партнерів охоплює безсилля та безнадія, з’являється розуміння, що неможливо нічого змінити. Виникають небезпечні думки, що може й справді краще розбігтися.

Відокремлення

Особливо тривожним є відчуття, що ці стосунки спустошують. Партнери опускають руки і припиняють в них інвестувати. Все руйнується на очах. Навіть, якщо таке спустошення відчуває хтось один із пари, то це катастрофічно для стосунків, оскільки другий партнер також з часом втрачає віру у майбутнє цієї пари.

Що врятує романтичні стосунки

У здорових відносинах альтернативними може бути наступні підходи до вирішення непорозумінь між партнерами. Зокрема допоможуть такі фрази:

"слухай, виглядає так, що я постійно довбу тобі мозок. Вибач, я не хотіла/в. Я знаю, що в тебе багато роботи".

"мені самотньо і страшно за нас водночас, а це провокує на якусь жахливу поведінку".

"хочу твоєї уваги, хоча б декілька хвилин на день, але лише для мене. Так я буду знати, що я для тебе важлива/ий. Ти можеш для мене це робити?"

"Все вищезгадане теж своєрідний протест, але з приборканим гнівом та щиро трансльованим запитом", - говорить психолог.