Вот эти 4 поступка разрушают ваши отношения! Психолог объяснила, как спасти семью

Что разрушает отношения в паре

"Эмоциональные качели тебя не оставляют, а ощущение того, что связь с партнером неустанно угасает - расшатывает еще больше. О своих чувствах и потребностях крайне важно заявлять партнеру. Но критика и враждебность - не самый лучший способ. Поскольку, вызывают у партнера желание отстраниться или атаковать в ответ, чтобы защититься", - объясняет Голентовская.

Эксперт делится классификацией семейной психотерапевтки Сью Джонсон, которая выделяет 4 шага, уничтожающих романтические отношения.

Гнев и протест

Часто в парах претензии к одному из партнеров звучат следующими формулировками: "ты постоянно на работе, а я сама с детьми", "ты почти не говоришь со мной, тебе все равно", "думаешь только о себе, больше ничего тебе не надо".

Причем, такие заявления могут быть как со стороны женщины, так и со стороны мужчины. Не всегда эти претензии оправданы и объективны. Но такие высказывания являются шагом к разрыву отношений.

"Зацепить" партнера

Токсичным также является поведение, когда один из партнеров специально пытается "зацепить" другого. Часто это звучит следующими фразами: "сколько раз просила прийти домой и не задерживаться", "какой смысл в моих просьбах, если ты же их не слышишь", "говоришь, что любишь, а даже не обнимаешь".

Такая ежедневная промывка мозгов только отдаляет партнеров. Следует паре честно обсудить, что каждого из них не удовлетворяет и не переходить эти "красные линии".

Подавленность и отчаяние

Иногда в отношениях доходит до радикальных способов. Например, женщина угрожает разрывом, чтобы заставить мужчину реагировать на проблемы в паре.

Тогда партнеров охватывает бессилие и безнадежность, появляется понимание, что ничего изменить невозможно. Возникают опасные мысли, что может действительно лучше разбежаться.

Отделение

Особенно тревожным является ощущение, что эти отношения опустошают. Партнеры опускают руки и перестают в них инвестировать. Все рушится на глазах. Даже если такое опустошение чувствует кто-то один из пары, то это катастрофически для отношений, поскольку второй партнер также со временем теряет веру в будущее этой пары.

Что спасет романтические отношения

В здоровых отношениях альтернативными могут быть следующие подходы к решению недоразумений между партнерами. В частности, помогут следующие фразы:

"слушай, выглядит так, что я постоянно долбаю тебе мозг. Извини, я не хотела/у. Я знаю, что у тебя много работы".

"мне одиноко и страшно за нас одновременно, а это провоцирует на какое-то ужасное поведение".

"хочу твоего внимания, хотя бы несколько минут в день, но только для меня. Так я буду знать, что я для тебя важна/ый. Ты можешь для меня это делать?"

"Все вышеупомянутое тоже своеобразный протест, но с обузданным гневом и искренне транслируемым запросом", - говорит психолог.