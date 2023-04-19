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Ось скільки капсул насправді потрібно для одного прання: речі будь ідеально чистими

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Середа 19 квітня 2023 11:38
Ось скільки капсул насправді потрібно для одного прання: речі будь ідеально чистими Скільки капсул потрібно на одне прання (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Капсули для прання - дуже зручні і та чудово позбуваються плям на одязі. Користуватися ними потрібно трохи не так, як порошком. Якщо покласти їх занадто багато, то може погіршити якість очищення тканини і навіть пошкодиться машинка.

Про це повідомляє Southern Living.

Скільки капсул використати

Важливо пам'ятати, чим менше води на цикл прання, тим менше знадобиться порошку, щоби уникнути надмірного піноутворення. В такому разі навряд чи доведеться додавати більше однієї капсули на прання.

Також на невеликий чи середній обсяг прання, а також для речей із помірним ступенем забруднення знадобиться тільки одна капсула. Дві доведеться брати тільки якщо прати потрібно багато і речі мають стійкі плями.

Як правильно використовувати капсули

Капсули не можна класти у лоток для пральних засобів у машині. Все тому, що та вони не розчиняться належним чином. Найкраще класти їх безпосередньо у барабан разом з одягом.

Щоб прання з капсулами пройшло правильно, потрібно дотримуватися кількох правил:

  • використовуйте правильну температуру при пранні - зазвичай вона повинна бути не нижче 30°C;
  • капсулу потрібно класти ближче до задньої стінки порожнього барабана, а потім вже завантажувати речі;
  • не перевантажуйте пральну машину - між верхньою частиною барабана і білизною має залишатися приблизно 10 сантиметрів простору;
  • не можна розривати оболонку капсул і брати їх мокрими руками - верхня плівка почне руйнуватися.

Однак, якщо ж ви поклали капсулу у барабан і в машині утворилось багато піни. То все через те, що всередині пристрою є залишки прального порошку. Тому утворилось багато піни.

У такому випадку пральну машину потрібно добре буде промити, запустивши цикл без речей всередині та додати оцет.

Раніше ми повідомляли, що категорично не можна класти у пральну машину.

Також ми писали про помилки під час прання, через які одяг залишається брудним і жорстким.

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