Ось що відбувається з вашим тілом, коли ви п'єте кока-колу

Що ми знаємо про кока-колу

Як відомо, вона містить велику кількість цукру, але при цьому позбавлена інших важливих поживних речовин, які допомагають вашому організму, що робить її менш ніж корисним напоєм.

Чим шкідлива кока-кола

Ви можете відчувати підйоми та зниження рівня цукру в крові

Стандартна банка Coca-Cola із звичайним смаком містить майже 39 грамів цукру, що також становить близько 77% денної норми, що рекомендується. Проте кілька ковтків можуть спричинити інтенсивне піднесення цукру в крові.

Згідно Medical News Today, один британський фармацевт Нірадж Найк порівняв вплив, який робить кола на організм, з вживанням героїну.

"Протягом 40 хвилин організм засвоює весь кофеїн з коли. Цей кофеїн викликає розширення зіниць і підвищення кров'яного тиску. На цей момент кока-кола блокує рецептори аденозину в мозку. Через п'ять хвилин збільшується вироблення дофаміну", - кажуть вчені.

Дофамін - це нейротрансмітер, який допомагає контролювати центри задоволення в мозку. Згідно з інфографікою, те, як кока-кола стимулює ці центри, можна порівняти з дією героїну.

Це викликає в людини бажання випити ще одну банку. Через годину після вживання напою починається дратівливість та сонливість.

Ви можете зіткнутися зі знебарвленням та руйнуванням зубів

Коричневий відтінок напою також може призвести до жовтувато-коричневого гниття зубів у довгостроковій перспективі.

Згідно з International Journal of Dentistry, чим темніший напій, тим більша ймовірність того, що він пофарбує поверхню ваших зубів. Не кажучи вже про те, що високий вміст цукру в ньому може призвести до ерозії зубів та карієсу.

"Кока-кола має дуже кислий рН, що призведе до декальцинації зубної емалі при надмірному вживанні", - повідомив доктор медичних наук Джек Хіршфельд.

Ризик розвитку діабету другого типу

Згідно з результатами дослідження Circulation 2010 року існує кореляція між вживанням підсолоджених цукром напоїв та розвитком ожиріння та/або діабету 2 типу.

Проте вживання кока-коли потенційно може збільшити ризик розвитку цих станів, особливо якщо ви регулярно п'єте кока-колу.

"Дані спостереження показують, що часте вживання солодких газованих напоїв пов'язане з ризиком розвитку діабету 2 типу. Однак досі неясно, чи сприяє цьому ризику фактична газировка або загальна дієта та спосіб життя, які практикують люди серед тих, хто схильний до діабету", - кажуть лікарі.