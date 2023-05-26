Вот что происходит с вашим телом, когда вы пьете кока-колу

Что мы знаем о кока-коле

Как известно, она содержит большое количество сахара, но при этом лишена других важных питательных веществ, которые помогают вашему организму, что делает ее менее чем полезным напитком.

Чем вредна кока-кола

Вы можете испытывать подъемы и понижения уровня сахара в крови

Стандартная банка Coca-Cola с обычным вкусом содержит почти 39 граммов сахара, что также составляет около 77% рекомендуемой дневной нормы. Тем не менее несколько глотков могут вызвать интенсивный подъем сахара в крови.

Согласно Medical News Today, один британский фармацевт Нирадж Найк сравнил воздействие сладкой колы на организм, с употреблением героина.

"В течение 40 минут организм усваивает весь кофеин из колы. Этот кофеин вызывает расширение зрачков и повышение кровяного давления. К этому моменту кока-кола блокирует рецепторы аденозина в мозгу. Через пять минут увеличивается выработка дофамина", - говорят ученые.

Дофамин - это нейротрансмиттер, который помогает контролировать центры удовольствия в мозгу. Согласно инфографике, то, как кока-кола стимулирует эти центры, сравнимо с действием героина.

Это вызывает у человека желание выпить еще одну банку. Через час после употребления напитка начинается раздражительность и сонливость.

Вы можете столкнуться с обесцвечиванием и разрушением зубов

Коричневый оттенок напитка также потенциально может привести к желтовато-коричневому гниению зубов в долгосрочной перспективе.

Согласно International Journal of Dentistry, чем темнее напиток, тем больше вероятность того, что она окрасит поверхность ваших зубов. Не говоря уже о том, что высокое содержание сахара в нем может привести к эрозии зубов и кариесу.

"Кока-кола имеет очень кислый рН, что приведет к декальцинации зубной эмали при чрезмерном употреблении", - сообщил доктор медицинских наук Джек Хиршфельд.

Риск развития диабета второго типа

Согласно результатам исследования Circulation 2010 года, существует корреляция между употреблением подслащенных сахаром напитков и развитием ожирения и/или диабета 2 типа.

Тем не менее употребление кока-колы потенциально может увеличить риск развития этих состояний, особенно если вы регулярно пьете кока-колу в избытке.

"Данные наблюдений показывают, что частое употребление сладких газированных напитков связано с риском развития диабета 2 типа. Однако до сих пор неясно, способствует ли этому риску фактическая газировка или общая диета и образ жизни, которые практикуют люди среди тех, кто склонен к диабету", - говорят врачи.