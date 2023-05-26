Вот что происходит с вашим телом, когда вы пьете кока-колу

Кока-кола, несомненно, является одним из самых популярных существующих брендов, и миллионы людей во всем мире потребляют эту продукцию. В то время как холодная банка легендарного напитка может показаться освежающей, задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит с вашим телом, когда вы пьете кока-колу, и вредно ли вообще ее пить.
В материале Styler читайте, к чему может привести употребление шипучего напитка, который так многие любят.
Как известно, она содержит большое количество сахара, но при этом лишена других важных питательных веществ, которые помогают вашему организму, что делает ее менее чем полезным напитком.
Вы можете испытывать подъемы и понижения уровня сахара в крови
Стандартная банка Coca-Cola с обычным вкусом содержит почти 39 граммов сахара, что также составляет около 77% рекомендуемой дневной нормы. Тем не менее несколько глотков могут вызвать интенсивный подъем сахара в крови.
Согласно Medical News Today, один британский фармацевт Нирадж Найк сравнил воздействие сладкой колы на организм, с употреблением героина.
"В течение 40 минут организм усваивает весь кофеин из колы. Этот кофеин вызывает расширение зрачков и повышение кровяного давления. К этому моменту кока-кола блокирует рецепторы аденозина в мозгу. Через пять минут увеличивается выработка дофамина", - говорят ученые.
Дофамин - это нейротрансмиттер, который помогает контролировать центры удовольствия в мозгу. Согласно инфографике, то, как кока-кола стимулирует эти центры, сравнимо с действием героина.
Это вызывает у человека желание выпить еще одну банку. Через час после употребления напитка начинается раздражительность и сонливость.
Вы можете столкнуться с обесцвечиванием и разрушением зубов
Коричневый оттенок напитка также потенциально может привести к желтовато-коричневому гниению зубов в долгосрочной перспективе.
Согласно International Journal of Dentistry, чем темнее напиток, тем больше вероятность того, что она окрасит поверхность ваших зубов. Не говоря уже о том, что высокое содержание сахара в нем может привести к эрозии зубов и кариесу.
"Кока-кола имеет очень кислый рН, что приведет к декальцинации зубной эмали при чрезмерном употреблении", - сообщил доктор медицинских наук Джек Хиршфельд.
Риск развития диабета второго типа
Согласно результатам исследования Circulation 2010 года, существует корреляция между употреблением подслащенных сахаром напитков и развитием ожирения и/или диабета 2 типа.
Тем не менее употребление кока-колы потенциально может увеличить риск развития этих состояний, особенно если вы регулярно пьете кока-колу в избытке.
"Данные наблюдений показывают, что частое употребление сладких газированных напитков связано с риском развития диабета 2 типа. Однако до сих пор неясно, способствует ли этому риску фактическая газировка или общая диета и образ жизни, которые практикуют люди среди тех, кто склонен к диабету", - говорят врачи.
Напомним, что врач назвал напиток, который снижает риск сердечного приступа и инсульта.
Раньше мы называли напиток, который лучше всего утоляет жажду.