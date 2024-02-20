Ось що відбувається з вашим організмом, коли ви їсте вершкове масло щодня

Що потрібно знати про масло

Вершкове масло складається переважно з жиру коров'ячого молока, який отримують шляхом збивання або перемішування вершків. Основний інгредієнт вершкового масла – вода. Решту складають сухі речовини молока, включаючи білки та лактозу.

Для виготовлення одного кілограма масла вам знадобиться близько 20-25 літрів коров'ячого молока. Специфічний аромат і золотистий відтінок обумовлені вмістом каротиноїдів, які у травах, які їдять корови.

Вершкове масло містить холестерин, в основному у формі холестерину ЛПНП, також відомого як "поганий" холестерин.

Споживання насичених жирів, що містяться у вершковому маслі, може підвищити рівень холестерину в крові.

Холестерин міститься у вершковому маслі, а й у багатьох інших продуктах тваринного походження. Зазвичай організм регулює свій рівень холестерину.

Проте надмірне споживання насичених та трансжирів у раціоні може сприяти підвищенню рівня холестерину в крові, що може збільшити ризик серцево-судинних захворювань.

Як впливає велика кількість масла на організм

1. Підвищений рівень холестерину

Надмірне вживання вершкового масла може призвести до підвищення холестерину в крові. Це підвищення рівня холестерину ЛПНП, своєю чергою, підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Це також підвищує ризик розвитку атеросклерозу (відкладення жиру в артеріях).

2. Підвищений артеріальний тиск

Високе споживання вершкового масла може призвести до підвищення кров'яного тиску, оскільки олія містить насичені жири, які можуть звужувати артерії.

Це звуження ускладнює потік крові й може підвищити кров'яний тиск. Тривале високе споживання насичених жирів, наприклад при надмірному споживанні вершкового масла, пов'язане з підвищеним ризиком високого кров'яного тиску і серцево-судинних захворювань.

3. Збільшення ваги

Надмірне вживання вершкового масла також призводить до збільшення ваги. Високий вміст калорій у вершковому маслі може легко призвести до надлишку калорій, якщо його не поєднувати із загальною збалансованою дієтою та відповідною фізичною активністю.

У довгостроковій перспективі надмірне споживання вершкового масла може збільшити ризик ожиріння та пов'язаних із ним проблем зі здоров'ям.

4. Запалення

Надмірне вживання вершкового масла також сприяє запаленню в організмі, оскільки олія містить насичені жири та арахідонову кислоту, які можуть бути пов'язані із запальними процесами.

Ці запальні реакції можуть збільшити ризик хронічних захворювань у довгостроковій перспективі. Збалансована дієта із відповідним співвідношенням корисних жирів може допомогти зменшити запалення.

Скільки масла корисно для здоров'я

Як правило, помірне вживання вершкового масла не є шкідливим і може бути частиною збалансованого харчування. Проте все зводиться до загальної дієти й тому, наскільки вона відповідає вашим індивідуальним цілям щодо здоров'я.

Рекомендується обмежити споживання насичених жирів, у тому числі вершкового масла, щоб мінімізувати ризик серцево-судинних захворювань. Якщо у вас є побоювання або конкретні проблеми зі здоров'ям, було б розумно обговорити це з дієтологом або лікарем.