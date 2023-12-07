Ось, що з вами станеться, якщо будете їсти забагато солодкого

Що означає "забагато цукру"

Рекомендована добова норма споживання цукру становить 25 грамів на день для жінок та 36 грамів на день для чоловіків. Це приблизно 10% від щоденної норми калорій.

Фактично все, що більш як 25 чи 36 грамів на добу, вже є "забагато".

Цукор за своєю суттю не є ситною їжею, як продукти з високим вмістом клітковини чи білка. Ось, чому солодкого можна з'їсти багато та не відчувати ситості.

До чого призведе надмірне споживання солодкого

Підвищиться рівень цукру в крові

Вуглеводи швидко перетравлюються і надходять у кров. Цукор є однією з найменших молекул вуглеводів, тож йому не потрібно багато часу для різкого підвищення рівня цукру в крові.

Така тенденція може призвести до розвитку діабету 2 типу, хвороб серця, високого артеріального тиску та інсульту.

Підвищиться артеріальний тиск

Якщо ви споживаєте забагато солі, то ваш тиск скоріш за все низький. А цукор навпаки підвищує його, особливо коли ви не споживаєте корисних продуктів.

Крім того, підвищення рівня цукру в крові впливає й на артеріальний тиск. Тому це також може стати причиною порушення.

Зміни в психічному здоров'ї

Надмірне споживання цукру пов'язане з негативним впливом на настрій і психічне здоров'я. Цукор підвищує рівень кортизолу, що спочатку виливається в "енергетичний вибух", а потім - відчуття дратівливості, втоми тощо.

Ба більше - вчені довели, що між надмірним рівнем цукру та симптомами депресії існує зв'язок. Зверніть увагу, що солодкі напої також відіграють цю роль.

Збільшення ваги та посилення апетиту

Надмірне споживання цукру пов'язане з більшою ймовірністю розвитку ожиріння. Часте вживання газованої води у тому ж числі може вплинути на збільшенню ваги й з часом вплинути на ваше здоров'я.

Більший ризик серцево-судинних захворювань

Цукор може підвищити ризик серцево-судинних захворювань, утворюючи мікроотвори всередині артерій. Вони можуть закупоритися та перетворитися на бляшки. Так розвивається атеросклероз.

Саме він є основним фактором розвитку серцевих захворювань, високого рівня холестерину та високого кров'яного тиску.

Гормональні зміни

Пов’язані з гормонами захворювання можуть залежати від харчування та способу життя. Наприклад, синдром полікістозних яєчників у жінок найчастіше викликаний інсулінорезистентністю, яка своєю чергою спричинена високим рівнем цукру в крові.

Підвищений ризик розвитку деяких видів раку

Надмірне споживання цукру може підвищити ризик розвитку раку. Дослідження 2020 року показує, що додавання цукру в десерти, молочні продукти та напої може сприяти цьому ризику, особливо раку молочної залози.