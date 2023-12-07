Ось, що з вами станеться, якщо будете їсти забагато солодкого

Складно знайти людину, яка байдужа до солодощів. Проте тут, як й у всьому, потрібно знати міру. Адже споживання занадто великої кількості солодощів може призвести до непоправних наслідків.
Що буде, якщо їсти багато солодкого, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на медіа про їжу та здорове харчування Eat This Not That.
Рекомендована добова норма споживання цукру становить 25 грамів на день для жінок та 36 грамів на день для чоловіків. Це приблизно 10% від щоденної норми калорій.
Фактично все, що більш як 25 чи 36 грамів на добу, вже є "забагато".
Цукор за своєю суттю не є ситною їжею, як продукти з високим вмістом клітковини чи білка. Ось, чому солодкого можна з'їсти багато та не відчувати ситості.
Вуглеводи швидко перетравлюються і надходять у кров. Цукор є однією з найменших молекул вуглеводів, тож йому не потрібно багато часу для різкого підвищення рівня цукру в крові.
Така тенденція може призвести до розвитку діабету 2 типу, хвороб серця, високого артеріального тиску та інсульту.
Якщо ви споживаєте забагато солі, то ваш тиск скоріш за все низький. А цукор навпаки підвищує його, особливо коли ви не споживаєте корисних продуктів.
Крім того, підвищення рівня цукру в крові впливає й на артеріальний тиск. Тому це також може стати причиною порушення.
Надмірне споживання цукру пов'язане з негативним впливом на настрій і психічне здоров'я. Цукор підвищує рівень кортизолу, що спочатку виливається в "енергетичний вибух", а потім - відчуття дратівливості, втоми тощо.
Ба більше - вчені довели, що між надмірним рівнем цукру та симптомами депресії існує зв'язок. Зверніть увагу, що солодкі напої також відіграють цю роль.
Надмірне споживання цукру пов'язане з більшою ймовірністю розвитку ожиріння. Часте вживання газованої води у тому ж числі може вплинути на збільшенню ваги й з часом вплинути на ваше здоров'я.
Цукор може підвищити ризик серцево-судинних захворювань, утворюючи мікроотвори всередині артерій. Вони можуть закупоритися та перетворитися на бляшки. Так розвивається атеросклероз.
Саме він є основним фактором розвитку серцевих захворювань, високого рівня холестерину та високого кров'яного тиску.
Пов’язані з гормонами захворювання можуть залежати від харчування та способу життя. Наприклад, синдром полікістозних яєчників у жінок найчастіше викликаний інсулінорезистентністю, яка своєю чергою спричинена високим рівнем цукру в крові.
Надмірне споживання цукру може підвищити ризик розвитку раку. Дослідження 2020 року показує, що додавання цукру в десерти, молочні продукти та напої може сприяти цьому ризику, особливо раку молочної залози.
Раніше ми розповідали, чому не варто повністю відмовлятися від солодкого в раціоні.
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