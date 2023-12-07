Вот, что с вами произойдет, если будете есть слишком много сладкого

Что означает "слишком много сахара"

Рекомендованная суточная норма потребления сахара составляет 25 грамм в день для женщин и 36 грамм в день для мужчин. Это около 10% от ежедневной нормы калорий.

Фактически все, что более 25 или 36 граммов в сутки, уже многовато.

Сахар по своей сути не является сытной пищей, как продукты с высоким содержанием клетчатки или белка. Вот почему сладкого можно съесть много и не чувствовать сытости.

К чему приведет чрезмерное потребление сладкого

Повысится уровень сахара в крови

Углеводы быстро перевариваются и поступают в кровь. Сахар является одной из самых маленьких молекул углеводов, поэтому ему не нужно много времени для резкого повышения уровня сахара в крови.

Такая тенденция может привести к развитию диабета 2 типа, болезням сердца, высокому артериальному давлению и инсульту.

Повыситься АД

Если вы потребляете слишком много соли, то ваше давление скорее всего низкое. А сахар наоборот повышает его, особенно когда вы не употребляете полезные продукты.

Кроме того, повышение уровня сахара в крови влияет и на артериальное давление. Поэтому это может стать причиной нарушения.

Изменения в психическом здоровье

Чрезмерное потребление сахара связано с отрицательным влиянием на настроение и психическое здоровье. Сахар повышает уровень кортизола, который сначала выливается в "энергетический взрыв", а затем - ощущение раздражительности, усталости.

Более того, ученые доказали, что между чрезмерным уровнем сахара и симптомами депрессии существует связь. Обратите внимание, что сладкие напитки тоже играют эту роль.

Увеличение веса и усиление аппетита

Чрезмерное потребление сахара связано с большей вероятностью развития ожирения. Частое употребление газировки в том же числе может повлиять на увеличение веса и со временем повлиять на ваше здоровье.

Больший риск сердечно-сосудистых заболеваний

Сахар может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, образуя микроотверстия внутри артерии. Они могут закупориться и превратиться в бляшки. Так развивается атеросклероз.

Он является основным фактором развития сердечных заболеваний, высокого уровня холестерина и высокого кровяного давления.

Гормональные изменения

Связанные с гормонами заболевания могут зависеть от питания и образа жизни. Например, синдром поликистозных яичников у женщин чаще всего вызван инсулинорезистентностью, которая в свою очередь вызвана высоким уровнем сахара в крови.

Повышенный риск развития некоторых видов рака

Чрезмерное потребление сахара может повысить риск развития рака. Исследование 2020 года показывает, что добавление сахара в десерты, молочные продукты и напитки может способствовать этому риску, особенно раку молочной железы.