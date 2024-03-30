Ось що треба зробити, щоб сивина ще не скоро з'явилась

Що провокує появу сивини

З віком наші меланоцити - крихітні клітини шкіри, які виробляють меланін, пігмент, який надає нашій шкірі та волоссю колір, починають руйнуватися. Результатом є те, що волосся насправді не сивіє - воно стає напівпрозорим і виглядає сивим лише тому, що воно відбиває світло від навколишнього темнішого волосся.

Експерти заявляють, що нічого поганого у сивині немає і це один із нормальних процесів старіння, якого не варто соромитись. Разом із тим вони зазначають, що сивини в середньому візуально додає до віку - 3 роки чоловікам, та 6 років - жінкам.

Також медики підрахували, що веганство прискорює процес посивіння приблизно на 5 років. Також на це може впливати спадкова схильність.

Нижче наводимо кілька порад від експертів, які допоможуть відтермінувати посивіння.

Відмовтесь від куріння

Вже давно відомо, що куріння тютюну може прискорити посивіння. Це пояснюється тим, що токсини в сигаретах викликають окислювальний стрес, біологічний процес, під час якого нестабільні молекули в організмі, звані вільними радикалами, які утворюються під час куріння, атакують і руйнують здорові клітини шкіри голови, які виробляють меланін, пігмент, який надає кольору волоссю.

Дослідження Сілезького медичного університету в Польщі, опубліковане в журналі Molecular and Cellular Biochemistry у 2014 році, показало, що регулярний вплив нікотину - через тютюн, електронні сигарети або навіть нікотинову гумку та пластирі - зменшує вироблення меланіну в шкірі голови на 16%.

Уникайте сонячного проміння

Занадто тривале перебування на сонці шкідливе не тільки для шкіри, це також "краде" колір волосся. Надлишок УФ-проміння викликає той самий окислювальний стрес, що й куріння, пошкоджуючи клітини шкіри голови, що виробляють меланін, і прискорює процес посивіння. Дослідження показують, що УФ-промені також порушують рівень кератину, білка у волоссі, який зміцнює та захищає його.

Усім, хто проводить багато часу на свіжому повітрі, слід обов’язково носити головний убір. Також варто використовувати спеціальні кондиціонери, які покривають волосся антиоксидантною речовиною, щоб захистити її від пошкоджень, спричинених сонцем.

Збагачуйте організм вітаміном В12

У веганських дієтах не вистачає вітаміну B12, який у великій кількості міститься в м’ясі, яйцях і молочних продуктах. Але він не міститься у фруктах, овочах або зернових.

Вітамін B12 надзвичайно важливий для регенерації клітин, у тому числі меланоцитів, і без його достатньої кількості у раціоні він може призвести до посивіння волосся.

Найкращими джерелами В12 є печінка та червоне м’ясо. Також цей вітамін можна приймати у вигляді БАДів. Ще можна приймати залізо. Адже дефіцит цього елемента спричиняє посивіння волосся, також знижуючи рівень меланіну.

Уникайте стресу

Наш організм запрограмований на вивільнення певних гормонів, таких як кортизол і норадреналін, коли нам щось загрожує. Це частина природної реакції "бийся або втікай", яка має вирішальне значення для виживання наших попередників у дикій природі.

Але якщо ця природна реакція триває місяцями, то надлишок кортизолу може смертельно вплинути на наше тіло. У режимі виживання мозок надає пріоритет постачання крові та поживних речовин до клітин і тканин, які є життєво важливими для виходу з кризи. Несуттєві клітини, такі як меланоцити, які визначають колір волосся, мають низький пріоритет.

Стрес пришвидшує посивіння (фото: Freepik)

Навчіться знімати стрес за допомогою вправ і відпочинку

Знайдіть заняття, яке розслабить вас і відверне від щоденних турбот - будь-то біг підтюпцем, садівництво, випічка чи читання книги.

Якщо ви не думаєте про стресові фактори у своєму житті принаймні годину-дві на день, рівень гормону стресу знизиться і його вплив на волосся також.

Робіть масаж голови

Багато людей запевняють, що масаж голови - секрет молодості їхнього волосся. Хоч немає переконливих доказів, що це працює, це все-таки має певний сенс.

Ніжний масаж шкіри голови стимулює приплив крові до волосяних фолікулів і клітин, що виробляють меланін, допомагаючи волоссю рости та, можливо, зберегти свій колір. Велика кількість крові, багатої поживними речовинами, необхідна для росту і кольору волосся.

Перевірте свою щитоподібну залозу

Щитоподібна залоза - це залоза, яка виділяє гормони, зокрема той, що регулює обмін речовин в організмі. Дослідження показують, що коли рівень тироксину низький, бо залоза не працює належним чином, людина страждає від втоми, збільшення ваги, депресії та болю у суглобах. Він також зменшує вироблення меланіну клітинами шкіри голови, які надають волоссю колір.

Втім пацієнти відновлюють колір волосся після того, як щитоподібну залозу лікують синтетичною формою тироксину під назвою левотироксин.

Заміське життя може уповільнити процес посивіння

Токсини, такі як дизельні пари, які вдихаються та потрапляють у кров, можуть спровокувати окислювальний стрес - пошкоджуючи здорові клітини шкіри голови, зменшуючи їх здатність виробляти меланін, необхідний для збереження кольору.

Більшому ризику піддаються міські жителі. Недавній звіт показав, що населення Лондона, наприклад, піддається впливу токсинів, таких як діоксид азоту, що перевищує норми Всесвітньої організації охорони здоров’я.