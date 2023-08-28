Ось що трапляється з чоловіками, які щодня п'ють пиво

Пиво - слабоалкогольний напій, яким українці люблять втамовувати спрагу і влітку, і взимку. Мережі "пивнух" в Україні стрімко розвиваються, чоловіки часто вживають напій літрами, закінчуючи так свої вечори. Але наскільки це безпечно і яким чином впливає на чоловіче здоров'я?
Про це дізнайтеся з матеріалу Styler далі.
За словами лікаря Юрія Габорця, перше, що трапиться з чоловіком, який буде пити багато пива, - розвинеться пивний алкоголізм.
Крім того виникають інші не надто приємні наслідки:
Доза у 2-3 ліри за вечір - це величезне навантаження на серце, підвищений артеріальний тиск.
Сечогінний ефект напою дає навантаження на нирки, виникають набряки.
Крім того, виникають проблеми з ШКТ, такі як гастрит чи печія.
Вчені розходяться у цьому питанні: хтось називає меншу кількість, хтось більшу, а деякі дослідники вважають, що "безпечної дози" взагалі не існує.
За словами Габорця, безпечна доза - тобто така, яка не завдасть сильної шкоди здоров’ю, це:
Медик наголошує, що "безпечної дози" фактично не існує. Тому що така маленька кількість спиртного вже скоро перестає задовольняти 90% людей.
Безпечну дозу важко контролювати. Після прийому мінімуму алкоголю відключаються центри контролю і людина поступово спивається.
Лікар радить не вживати алкоголь взагалі, щоб уникнути ризику отримати залежність.
Якщо ви чоловік, і любите пиво, майте на увазі, що вам доведеться "насолоджуватися" такими наслідки як пивний животик та низька потенція.
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