Вот что случается с мужчинами, которые каждый день пьют пиво

Пиво – слабоалкогольный напиток, которым украинцы любят утолять жажду и летом, и зимой. Сети "пивных" в Украине стремительно развиваются, мужчины часто употребляют напиток литрами, заканчивая так свои вечера. Но насколько это безопасно и как влияет на мужское здоровье?
Об этом узнайте из материала Styler далее.
По словам врача Юрия Габорца, первое, что случится с мужчиной, который будет пить много пива, - разовьется пивной алкоголизм.
Кроме того, возникают другие не слишком приятные последствия:
Доза в 2-3 лиры за вечер – это огромная нагрузка на сердце, повышенное артериальное давление.
Мочегонный эффект напитка дает нагрузку на почки, возникают отеки.
Кроме того, возникают проблемы с ЖКТ, такие как гастрит или изжога.
Ученые расходятся в этом вопросе: кто называет меньшее количество, кто больше, а некоторые исследователи считают, что "безопасной дозы" вообще не существует.
По словам Габорца, безопасная доза - то есть такая, которая не нанесет сильного вреда здоровью, это:
Медик отмечает, что "безопасной дозы" фактически не существует. Потому что такое маленькое количество спиртного уже скоро перестает удовлетворять 90% людей.
Безопасную дозу трудно контролировать. После приема минимума алкоголя отключаются центры контроля и постепенно спивается.
Врач советует не употреблять алкоголь вообще во избежание риска получить зависимость.
Если вы мужчина и любите пиво, имейте в виду, что вам придется "наслаждаться" такими последствиями как пивной животик и низкая потенция.
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