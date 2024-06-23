Ось що станеться зі шкірою, якщо понад місяць не чистити пензлі для макіяжу

Є деякі справи, які усі виконують щотижня. Але про миття пензликів для макіяжу усі чомусь забувають. Варто знати про жахливі речі, які стаються, якщо не чистите свої пензлі для макіяжу більше місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Макіяж виглядатиме жахливо

Дерматолог Анни Чакон розповіла, що ви переносите бактерії та бруд з пензлів на шкіру і це призведе до закупорки пор. Це може спровокувати появу вугрів і підвищену чутливість.

Кісточки будуть виглядати інакше, і це може вплинути на макіяж.

Це може вплинути на те, як пензлик для макіяжу "буде працювати" на вашій шкірі, що може призвести до небажаного накопичення текстури брудного або каламутного кольору на шкірі.

Наприклад, якщо ви використовуєте той самий пензлик для тіней для повік, щоб нанести кілька різних кольорів, у вас постійно залишатимуться залишки попередніх кольорів. Колір, який ви бачите у вашій палітрі не буде таким, який ви бачите на своїй шкірі.

Пензлі можуть зіпсуватися

Якщо пензлі не чистити регулярно, це також означає, що вам доведеться купувати їх частіше. Все тому, якщо ви використовуєте рідкі або кремоподібні засоби і не очищаєте пензлі, то вони сильно забрудняться. Пензлик також може зламатися, якщо вона занадто насичена косметикою.

З'явиться неприємний запах

Одна з найжахливіших речей, які можуть статися, це те, що пензлі почнуть неприємно пахнути. Це відбувається через перенесення шкірного жиру.

Інфекції, хвороби і алергії

Іноді брудні пензлики виходять за рамки й становлять ризик для здоров’я та безпеки.

Якщо не мити пензликів для макіяжу, то збільшується ризик поширення бактерій і вірусів, які можуть призвести до серйозних захворювань.

Деякі люди мають алергію на певні інгредієнти косметики, і нерегулярне чищення пензликів може призвести до чутливості, дискомфорту та запалення.

Щоб цього уникнути, щотижня промивайте кисті в теплій проточній воді та мийним засобом.

Пензлик для пудри, як і пензлик для рум'ян та інших розсипчастих текстур, слід мити один раз на місяць. Частинки косметики, які забиваються між ворсинками, дуже псують ворс.