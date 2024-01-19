Ось що станеться з вашим тілом, якщо ви відмовитесь від кофеїну

Що треба знати про кофеїн

Кофеїн швидко засвоюється організмом, досягаючи максимального ефекту протягом двох годин з моменту прийому, і може знадобитися до дев’яти годин, щоб він вийшов з організму. Він також водо- та жиророзчинний, тому потрапляє в усі тканини організму, що пояснює, чому кофеїн може впливати на різні органи.

Дорослим радять споживати не більше 400 мг кофеїну на день. Це приблизно чотири чашки кави. Навіть ця доза може призвести до м’язового тремтіння, нудоти, головного болю і серцевих скорочень.

Але навіть люди, які споживають лише пару чашок кави чи чаю щодня, можуть відчути, що вони все одно мають негативні наслідки, такі як дратівливість, труднощі із засипанням і відчуття нервозності. Ось чому все більше людей вирішують відмовитися від кофеїну.

Наслідки від обмеження споживання кофеїну можуть бути різними, нижче наводимо найпоширеніші.

Може з'явитись головний біль і втома

Відмова від кофеїну може спричинити головний біль та втому. Це тому, що організм розвиває толерантність до кофеїну. Кофеїн зв'язується з рецептором у мозку, який використовує аденозин. Це змушує організм відстрочувати настання втоми. Але з часом клітини мозку виробляють більше рецепторів аденозину.

Якщо людина відмовляється від кофеїну, з’являється надлишок рецепторів аденозину. Тому людина відчуває себе більш втомленою, ніж раніше.

У голові та шиї кофеїн викликає звуження кровоносних судин, зменшуючи приплив крові до мозку. Коли ви припиняєте вживати кофеїн, приблизно через 24 години кровоносні судини повертаються до нормального стану, спричиняючи збільшення кровотоку до мозку та викликаючи головний біль. Болі можуть тривати в середньому до 9 днів.

Також через відмову від кофеїну може тимчасово посилитись чутливість до болю.

Покращиться сон

Кофеїн також скорочує загальний час сну та скорочує період глибокого сну. Це може збільшити вашу втому наступного дня. Коли ви припините вживання кофеїну, ви можете помітити, що ваш сон покращиться. Деякі дані свідчать про те, що поліпшення спостерігаються вже через 12 годин.

Покращиться настрій

Кофеїн також пов’язаний із посиленням тривожності та нападів паніки - і не лише у тих, хто має схильність до проблем із психічним здоров’ям.

Зменшення або виключення кофеїну може покращити ваш настрій. Частково це може бути тому, що він покращує сон. Депривація сну може посилити тривогу та інші розлади настрою. Але рецептори аденозину, з якими зв’язується кофеїн, також беруть участь у модуляції інших нейромедіаторів, які впливають на стрес, щастя та страх.

Зникне печія

Зменшення або виключення кофеїну також може вилікувати печію та розлад травлення. Кофеїн індукує секрецію кислоти в шлунку та послаблює стравохідний сфінктер, який контролює рефлюкс вмісту шлунку вгору по стравоходу, викликаючи печію та розлад травлення.

Відмова від кофеїну також може знизити артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень, хоча інші дослідження показали незначні зміни.

Через вживання кофеїну протягом багатьох років, організм адаптується до нього - і він стає новою нормою зі своїм стимулюючим впливом на нервову систему, кишківник і серце.

Зуби стануть білішими

Відмова від кофеїну може покращити білизну зубів - не через кофеїн безпосередньо, а через те, що чай і кава містять сполуки, зокрема дубильні речовини, які фарбують зуби.

Відмова від кофеїну та напоїв із цукром, допоможе зберегти зуби здоровими. Докази також свідчать про те, що напої з кофеїном можуть зменшити кількість виробленої слини, яка зазвичай захищає наші зуби від пошкоджень.

Рідше ходитимете у туалет

Кофеїн діє на гладку мускулатуру кишківника, особливо в товстій кишці, змушуючи їх скорочуватися і викликати бажання випорожнитися. Кофеїн також може змінити консистенцію калу, особливо якщо ви п’єте занадто багато, оскільки кофеїн впливає на всмоктування води. Зменшення споживання кофеїну може призвести до менш частих позивів до випорожнення.

Кофеїн також діє як легкий сечогінний засіб, викликаючи збільшення утворення сечі. Є також докази того, що кофеїн подразнює сечовий міхур, що може спричиняти частіші позиви до сечовипускання. Відмова від кофеїну може зменшити кількість щоденних відвідувань туалету.

Як правильно відмовитись від кофеїну

Якщо ви серйозно плануєте виключити кофеїн зі свого раціону, найкращий спосіб зробити це поступово. Різкий перехід може спричинити побічні ефекти - головний біль і втому, які мучитимуть вас два-три тижні.

Наскільки серйозними та тривалими вони будуть, залежить від того, скільки кофеїну ви споживали на день і наскільки тривалою є ваша звичка пити каву.