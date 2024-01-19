Вот что произойдет с вашим телом, если вы откажетесь от кофеина

Кофеин является наиболее употребляемым психоактивным веществом в мире. Даже если вы не пьете кофе или чай, вы все равно регулярно употребляете кофеин, поскольку он содержится во всем - от газированных напитков и средств от простуды до "кофе без кофеина" и шоколада.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ScienceAlert.
Кофеин быстро усваивается организмом, достигая максимального эффекта в течение двух часов с момента приема, и может потребоваться до девяти часов, чтобы он вышел из организма. Он также водо- и жирорастворим, поэтому попадает во все ткани организма, что объясняет, почему кофеин может влиять на различные органы.
Взрослым советуют употреблять не больше 400 мг кофеина в день. Это примерно четыре чашки кофе. Даже эта доза может привести к мышечной дрожи, тошноте, головным болям и сердечным сокращениям.
Но даже люди, которые употребляют только пару чашек кофе или чая каждый день, могут почувствовать, что они все равно имеют негативные последствия, такие как раздражительность, трудности с засыпанием и нервозность. Вот почему все большее количество людей решают отказаться от кофеина.
Последствия от ограничения употребления кофеина могут быть разными, ниже приводим наиболее распространенные.
Отказ от кофеина может вызвать головную боль и усталость. Это потому, что организм развивает толерантность к кофеину. Кофеин связывается с рецептором в мозге, использующим аденозин. Это заставляет организм отсрочивать наступление усталости. Но с течением времени клетки мозга производят больше рецепторов аденозина.
Если человек отказывается от кофеина, возникает избыток рецепторов аденозина. Поэтому человек чувствует себя более уставшим, чем раньше.
В голове и шее кофеин вызывает сужение кровеносных сосудов, уменьшая приток крови к мозгу. Когда вы прекращаете употреблять кофеин, через 24 часа кровеносные сосуды возвращаются в нормальное состояние, вызывая увеличение кровотока к мозгу и головную боль. Боли могут продолжаться в среднем до 9 дней.
Также из-за отказа от кофеина может временно усилиться чувствительность к боли.
Кофеин также сокращает общее время сна и сокращает период гибернации. Это может увеличить вашу усталость на следующий день. Когда вы прекратите употребление кофеина, вы можете заметить, что ваш сон улучшится. Некоторые данные свидетельствуют о том, что улучшения наблюдаются уже через 12 часов.
Кофеин также связан с усилением тревожности и приступов паники - и не только у тех, кто склонен к проблемам с психическим здоровьем.
Уменьшение или исключение кофеина может улучшить ваше настроение. Отчасти это может быть потому, что он улучшает сон. Депривация сна может усугубить тревогу и другие расстройства настроения. Но рецепторы аденозина, с которыми связывается кофеин, также участвуют в модуляции других нейромедиаторов, влияющих на стресс, счастье и страх.
Уменьшение или исключение кофеина также может вылечить изжогу и расстройство пищеварения. Кофеин индуцирует секрецию кислоты в желудке и ослабляет пищеводный сфинктер, контролирующий рефлюкс содержимого желудка вверх по пищеводу, вызывая изжогу и расстройство пищеварения.
Отказ от кофеина также может снизить давление и частоту сердечных сокращений, хотя другие исследования показали незначительные изменения.
Из-за употребления кофеина в течение многих лет, организм адаптируется к нему - и он становится новой нормой со своим стимулирующим влиянием на нервную систему, кишечник и сердце.
Отказ от кофеина может сберечь зубы белыми - не из-за кофеина непосредственно, а из-за того, что чай и кофе содержат соединения, в частности дубильные вещества, окрашивающие зубы.
Отказ от кофеина и напитков с сахаром поможет сохранить зубы здоровыми. Доказательства также свидетельствуют о том, что напитки с кофеином могут уменьшить количество производимой слюны, обычно защищающей наши зубы от повреждений.
Кофеин действует на гладкую мускулатуру кишечника, особенно в толстой кишке, заставляя их сокращаться и вызывать желание опорожниться. Кофеин может также изменить консистенцию кала, особенно если вы пьете его слишком много, поскольку кофеин влияет на всасывание воды. Уменьшение потребления кофеина может привести к менее частым позывам к испражнению.
Кофеин также действует как легкое мочегонное средство, вызывая увеличение мочи. Есть также доказательства того, что кофеин раздражает мочевой пузырь, что может вызвать более частые позывы к мочеиспусканию. Отказ от кофеина может снизить количество ежедневных посещений туалета.
Если вы серьезно планируете исключить кофеин из рациона, лучший способ сделать это постепенно. Резкий переход может повлечь за собой побочные эффекты - головную боль и усталость, которые будут мучить вас две-три недели.
Насколько серьезными и длительными они будут, зависит от того, сколько кофеина вы употребляли в день и насколько длительна ваша привычка пить кофе.
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