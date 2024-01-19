Вот что произойдет с вашим телом, если вы откажетесь от кофеина

Что нужно знать о кофеине

Кофеин быстро усваивается организмом, достигая максимального эффекта в течение двух часов с момента приема, и может потребоваться до девяти часов, чтобы он вышел из организма. Он также водо- и жирорастворим, поэтому попадает во все ткани организма, что объясняет, почему кофеин может влиять на различные органы.

Взрослым советуют употреблять не больше 400 мг кофеина в день. Это примерно четыре чашки кофе. Даже эта доза может привести к мышечной дрожи, тошноте, головным болям и сердечным сокращениям.

Но даже люди, которые употребляют только пару чашек кофе или чая каждый день, могут почувствовать, что они все равно имеют негативные последствия, такие как раздражительность, трудности с засыпанием и нервозность. Вот почему все большее количество людей решают отказаться от кофеина.

Последствия от ограничения употребления кофеина могут быть разными, ниже приводим наиболее распространенные.

Может появиться головная боль и усталость

Отказ от кофеина может вызвать головную боль и усталость. Это потому, что организм развивает толерантность к кофеину. Кофеин связывается с рецептором в мозге, использующим аденозин. Это заставляет организм отсрочивать наступление усталости. Но с течением времени клетки мозга производят больше рецепторов аденозина.

Если человек отказывается от кофеина, возникает избыток рецепторов аденозина. Поэтому человек чувствует себя более уставшим, чем раньше.

В голове и шее кофеин вызывает сужение кровеносных сосудов, уменьшая приток крови к мозгу. Когда вы прекращаете употреблять кофеин, через 24 часа кровеносные сосуды возвращаются в нормальное состояние, вызывая увеличение кровотока к мозгу и головную боль. Боли могут продолжаться в среднем до 9 дней.

Также из-за отказа от кофеина может временно усилиться чувствительность к боли.

Улучшится сон

Кофеин также сокращает общее время сна и сокращает период гибернации. Это может увеличить вашу усталость на следующий день. Когда вы прекратите употребление кофеина, вы можете заметить, что ваш сон улучшится. Некоторые данные свидетельствуют о том, что улучшения наблюдаются уже через 12 часов.

Улучшится настроение

Кофеин также связан с усилением тревожности и приступов паники - и не только у тех, кто склонен к проблемам с психическим здоровьем.

Уменьшение или исключение кофеина может улучшить ваше настроение. Отчасти это может быть потому, что он улучшает сон. Депривация сна может усугубить тревогу и другие расстройства настроения. Но рецепторы аденозина, с которыми связывается кофеин, также участвуют в модуляции других нейромедиаторов, влияющих на стресс, счастье и страх.

Исчезнет изжога

Уменьшение или исключение кофеина также может вылечить изжогу и расстройство пищеварения. Кофеин индуцирует секрецию кислоты в желудке и ослабляет пищеводный сфинктер, контролирующий рефлюкс содержимого желудка вверх по пищеводу, вызывая изжогу и расстройство пищеварения.

Отказ от кофеина также может снизить давление и частоту сердечных сокращений, хотя другие исследования показали незначительные изменения.

Из-за употребления кофеина в течение многих лет, организм адаптируется к нему - и он становится новой нормой со своим стимулирующим влиянием на нервную систему, кишечник и сердце.

Зубы станут белее

Отказ от кофеина может сберечь зубы белыми - не из-за кофеина непосредственно, а из-за того, что чай и кофе содержат соединения, в частности дубильные вещества, окрашивающие зубы.

Отказ от кофеина и напитков с сахаром поможет сохранить зубы здоровыми. Доказательства также свидетельствуют о том, что напитки с кофеином могут уменьшить количество производимой слюны, обычно защищающей наши зубы от повреждений.

Реже будете ходить в туалет

Кофеин действует на гладкую мускулатуру кишечника, особенно в толстой кишке, заставляя их сокращаться и вызывать желание опорожниться. Кофеин может также изменить консистенцию кала, особенно если вы пьете его слишком много, поскольку кофеин влияет на всасывание воды. Уменьшение потребления кофеина может привести к менее частым позывам к испражнению.

Кофеин также действует как легкое мочегонное средство, вызывая увеличение мочи. Есть также доказательства того, что кофеин раздражает мочевой пузырь, что может вызвать более частые позывы к мочеиспусканию. Отказ от кофеина может снизить количество ежедневных посещений туалета.

Как правильно отказаться от кофеина

Если вы серьезно планируете исключить кофеин из рациона, лучший способ сделать это постепенно. Резкий переход может повлечь за собой побочные эффекты - головную боль и усталость, которые будут мучить вас две-три недели.

Насколько серьезными и длительными они будут, зависит от того, сколько кофеина вы употребляли в день и насколько длительна ваша привычка пить кофе.