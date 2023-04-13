Ось, що станеться з вашим тілом, якщо ви щодня будете їсти червоне м'ясо

В Україні досить розповсюджена культура споживання червоних сортів м'яса, таких як: свинина, яловичина, телятина тощо. Звісно, таке м'ясо має корисні властивості, однак зловживати ним не варто.

Що може статися, якщо щодня їсти червоне м'ясо, розповіли експерти сайту Eat This, Not That.

У вас підвищиться рівень білка

Яловичина є одним із продуктів з найвищим вмістом білка. Наприклад, у 85 грамах м'яса міститься 23 грами білка. Якщо врахувати, що добова норма протеїну становить 50 грамів, то споживання яловичини може допомогти заповнювати цю прогалину.

Може зрости рівень холестерину

Холестерин є важливим показником здоров'я серцево-судинної системи. Ця речовина може звужувати судини кровообігу, що спричиняє серцеві напади чи інсульти.

Червоне м'ясо, зокрема, відоме тим, що підвищує рівень "поганого" холестерину. Дослідження Оксфордського університету виявили, що ризик ішемічної хвороби серця зростає на 18% після споживання зайвих 50 грамів обробленого червоного м'яса.

Може зрости ризик розвитку діабету 2 типу

У 2014 році дослідження показало, що споживання м'яса пов’язане з ризиком діабету 2 типу. Дослідники припустили, що це може бути тому, що червоне м'ясо посилює запалення, збільшує вагу тіла або вісцеральний жир. Це відомі фактори розвитку діабету.

Дослідження, проведені у 2022 році, показали аналогічні результати.

У вас з'явиться більше енергії

У червоному м'ясі також містяться вітамін B12 і залізо. Вони помітно впливають на рівень енергії у вашому організмі. Дефіцит будь-якого з них може призвести до втоми та слабкості.

Тому таким чином червоне м'ясо рятує вас від втоми та млявості.

Може збільшитися ризик розвитку колоректального раку

Дослідження 2015 року, проведене відділом медичної онкології Інституту онкології Стамбульського університету, свідчить про зв'язок між частішим споживанням м'яса та вищою ймовірністю захворювання кишківника.

Оброблене червоне м'ясо має ще більший негативний вплив на розвиток раку товстої кишки. Оброблене м'ясо класифікують як канцероген групи 1. Це означає, що він справді може викликати рак.

Ви відчуєте ситість

Протеїн - є саме тим нутрієнтом, який дарує найбільшу ситість. Поєднання червоного м'яса зі складними вуглеводами та здоровими жирами допоможе підтримувати вагу та тривалий час не відчувати голоду.