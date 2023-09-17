Вот что произойдет с организмом, если ежедневно есть йогурт: 9 неожиданных последствий

Йогурт является любимым продуктом на завтрак для многих украинцев. Большинство экспертов советует выбирать классический его вариант, содержащий минимум сахара и добавок - тогда он максимально полезен. Но можно ли его есть каждый день, и какие последствия для здоровья от этого будут?

Обогащает организм белком

Йогурт, особенно греческий йогурт или исландский скир, может быть отличным источником белка с низким содержанием сахара и жира. К примеру, в 150 мл обезжиренного греческого йогурта Chobani содержится 14 г белка.

Белок хорошо дает ощущение сытости. Пища с высоким содержанием белка хорошо подходит для завтрака. Йогурты можно дополнить фруктами, гранулами или орехами, и это поможет не чувствовать голода до обеда.

Нормализует давление

Исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Hypertension, показало, что увеличение употребления молочных продуктов связано с меньшим количеством случаев высокого давления у взрослых. В частности, употребление большего количества йогурта и более тщательное соблюдение "диеты Dash" - это комбинация, которая на 30% снижает риск высокого давления.

Снижает уровень "плохого" холестерина

Кроме того, что йогурт способен снизить давление, он также потенциально помогает контролировать уровень холестерина в крови.

Исследование, опубликованное в Journal of Dairy Sciences, рассматривало влияние пробиотического йогурта на участников с диабетом 2-го типа. Они обнаружили, что ежедневное употребление этого йогурта было связано с понижением уровня "плохого" и общего холестерина.

Обогащает организм кальцием

Йогурты содержат много кальция, который необходим для мышц, нервов, кровеносных сосудов и костей. Если организму не хватает кальция, поступающего с пищей, он начинает извлекать его из костей. Это одна из причин, почему пищевой кальций так важен.

Все молочные продукты являются богатыми источниками кальция, поэтому регулярное употребление йогурта является эффективным способом получить достаточное количество кальция в организме.

Улучшает пищеварение

"Хорошие" бактерии необходимы для надлежащего функционирования пищеварительного тракта. Один из способов повысить уровень этих полезных бактерий - употребление пробиотиков: живых микроорганизмов, содержащихся в определенных продуктах и добавках.

По словам эксперта по питанию Линдси Кейна, поддержка здорового микробиому кишечника, являющегося набором микроорганизмов, включая бактерии, дрожжи и вирусы, живущие в толстом кишечнике, способствует регулярной его работе, уменьшает вздутие живота и общий дискомфорт в ЖКТ, а также смягчает симптомы, связанные с болезнью Крона и язвенным колитом.

"Большинство йогуртов подвергаются пастеризации после брожения, и этот процесс разрушает хрупкие пробиотики, выращенные во время брожения, в результате чего вы теряете любые преимущества, которые йогурты могли предложить", - отметил Кейн. Поэтому он советует выбирать йогурты, что содержат живые и активные культуры.

Поддерживает иммунную систему

Здоровый кишечник играет ключевую роль в формировании иммунитета. Он регулирует, какие вещества могут попасть в кровь.

Поскольку йогурт содержит пробиотики, поддерживающие здоровье кишечника, а кишечник регулирует иммунную функцию, употребление йогурта может улучшить иммунитет.

Пробиотики стимулируют синтез природных антител и иммунных клеток, таких как лимфоциты и Т-клетки-киллеры, которые могут атаковать попавшие в организм вирусы и токсины.

Улучшается психическое здоровье

По словам Кейна, пробиотики оказывают положительное влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье.

Все больше исследований доказывают, что связь между кишечником и мозгом существует, и Кейн отмечает, что некоторые исследования обнаружили, что пробиотики уменшают тревогу, депрессию, стресс, плохое настроение и память. Хотя вы, скорее всего, не заметите эти эффекты после одной порции йогурта, если вы едите его регулярно, со временем это точно может изменить ситуацию.

Чувство сытости

"Йогурт - это источник питательных веществ - он богат белками, жирами и углеводами, что дает долговременное чувство сытости и энергии", - говорит Кейн. Вот почему йогурт является таким идеальным вариантом перекуса, чтобы унять нападения голода.

Обогащает организм питательными веществами

Кроме пробиотиков, йогурт наполнен многими другими питательными веществами, которые могут быть полезны организму. Он содержит приличную дозу фосфора (для здоровья костей), магния (который поддерживает энергетический обмен, сон и настроение) и калия (регулирующего кровяное давление, подвижность мышц и их восстановление). И это еще не все.

"Пробиотики также производят витамин К, который используется для здоровой коагуляции (свертывания) крови для поддержания заживления", - говорит Кейн.