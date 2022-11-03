Ось що станеться з організмом, якщо кожен день пити пиво

Які наслідки щоденного вживання пива

Можна набрати зайву вагу

Якщо часто вживати пиво, то це може спричинити збільшення ваги та навіть до "пивного живота".

Зокрема, банка пива містить близько 150 калорій. Хоч це може здатися мало, але якщо ви не змінюєте нічого у своєму раціоні і випиваєте лише одну банку пива на день, то протягом року це може призвести до суттєвого збільшення ваги.

Ви можете скоротити свій термін життя

Пиво може добре допомогти вам розслабитися, щоб відчувати себе більш впевненим. Але якщо ви випиваєте понад 15 банок пива на тиждень, ви можете завдати серйозної шкоди своєму здоров’ю та навіть померти.

Дієтологи радять замість світлого вибирати темне пиво. Зокрема, останнє має більший вміст заліза порівняно зі світлим пивом. Залізо необхідне для перенесення кисню по всьому тілу.

Підвищиться артеріальний тиск

Чим більше пива ви п’єте, тим більша ймовірність різкого підвищення артеріального тиску.

Тривалі періоди підвищеного тиску можуть збільшити ризик розвитку більш серйозних проблем зі здоров’ям, а саме хвороби серця та інсульт.

Ризик розвитку діабету

Якщо майже щодня пити пиво, то виникає підвищення рівня цукру в крові. Коли цей рівень постійно високий, то збільшуються шанси захворіти на діабет.

Зазначається, якщо ви вирішуєте випити пиво, то краще робіть це в помірних кількостях і завжди будьте обережні та усвідомлюйте, скільки ви споживати за один раз.