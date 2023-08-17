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Ось що станеться, якщо припинити робити манікюр: ви будете здивовані

Що станеться, якщо припинити робити манікюр (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Майже усі дівчата роблять манікюр в салоні. Однак, якщо припинити його робити, то крім очевидної економії, це може призвести до того, що нігті стануть більш здоровими.

Які зміни відбудуть з нігтями - читайте нижче.

Нігті стануть міцнішими

Лаки для нігтів складаються із суміші хімікатів, але вони є відносно нешкідливими. А ось рідина для зняття лаку - це сильний розчинник, який сушить як нігті, так і шкіру навколо нігтів.

Навіть якщо на розчині пише "не містить ацетону", то він все одно висушує живі частини на пальцях. У результаті пересохла шкіра починає лущитися.

Зміниться колір нігтів

Регулярне нанесення лаку позбавляє нігті їх нормального рожевого відтінку. Зробіть перерву на декілька тижнів і ви побачите, як виглядає здоровий природний колір ваших нігтів.

Ризик інфекції

Хоча інструменти у манікюрних салонах і повинні проходити регулярну дезінфекцію після кожного клієнта, але багато майстрів можуть нехтувати цим.

Тому завжди існує ризик отримати грибкову інфекцію.

Зекономите гроші

Якщо ви відмовитесь від походів у салон, щоб покрити нігті гель-лаком, то зможете зекономити велику суму грошей. До того суттєво покращите стан нігтів.

Чи безпечний гель-лак

Хімічні речовини та смоли, які містяться у складі гель-лаку, проникають в структуру нігтя та покривають всю його поверхню. Виходить, що ніготь "не дихає" та пересихає.

Також під час нанесення гель-лаку нігтьову пластину протирають та очищують різними спиртовмісними та кислотними засобами. Деякі майстри також можуть додатково спилювати захисний шар пластини. Це все травмує та змінює природну структуру нігтя.

Але також є й плюси. Гель-лак слугує захистом від шкідливих речовин і не дає їм проникати всередину. Це важливо для тих, хто працює з кислотами, хімічними засобами чи постійно носить латексні рукавички, що пересушують шкіру та нігті.

Також гель-лак буде корисним для тих, у кого слабкі нігті, що часто ламаються та розшаровуються. Манікюр допомагає уникнути травм і дискомфортних відчуттів.

Раніше ми повідомляли, що може статись, якщо робити манікюр в салоні.

Також ми писали, чи дійсно лампи для манікюру можуть викликати рак шкіри.

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Лакнігтілак дл нігтів