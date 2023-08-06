Ось що станеться, якщо опалі яблука залишити під деревом

Як пояснюють фахівці, яблука, що опали та згнили, можуть принести шкоду газону під деревом і пошкодити декоративні покриття.

А ще гниття фруктів створює несприятливе середовище. У такому місці починають розвиватися грибкові інфекції, які здатні заразити сусідні рослини та саме дерево.

Особливу увагу варто приділити боротьбі з паршею на яблунях, оскільки це захворювання дуже небезпечне для фруктів. А велика кількість падалиці вказує на те, що ваша яблуня має якісь проблеми.

Якщо яблука, що впали, вже заражені грибками, то їх потрібно прибрати якнайшвидше, інакше захворювання почне швидко поширюватися далі.

Гниття фруктів активно приваблюватиме настирливих комах у ваш сад або двір. До списку входять не лише мухи, а ще бджоли та оси. А велика кількість таких комах зробить перебування у саду не просто неприємним, а й навіть небезпечним.

За наявності падалиці потрібно вжити заходів щодо усунення плодів, що гниють, для підтримки гігієни, і щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Бажано провести збір фруктів у захисному одязі та рукавичках, та регулярно перевіряти свій садок на наявність нових опалих яблук.