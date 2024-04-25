Ось що станеться, якщо не мити волосся після тренування в залі

Багато людей регулярно відвідують спортзал і після цього не миють волосся. Однак, може виникнути підвищена жирність волосся через тренування, а це призводить до проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Live strong .

Може виникнути лупа

Дерматолог Сапна Палеп розповіла, коли піт висихає на шкірі голови, то утворюється плівка. Це може призвести до себорейного дерматиту, грибкової інфекції, більш відомої як лупа.

Це природний стан, який виникає через накопичення поту та жиру.

Дерматит також може проявлятися у вигляді лущення та почервоніння ділянках тіла, якщо ви не приймаєте душ після тренування.

У деяких людей через спекотні літні температури загострюється себорейний дерматит, оскільки спека може призвести до додаткового потовиділення шкіри голови, особливо якщо ви тренуєтеся під сонцем, а не в тренажерному залі з кондиціонером.

Якщо ви схильні багато потіти під час тренувань, то потрібно прийняти душ і помити голову, щоб запобігти появі лупи. Якщо ви не сильно потієте, то можете мити голову від двох до чотирьох разів на тиждень, залежно від того, наскільки жирне ваше волосся.

Що важливо знати

Після миття шампунем нанесіть на кінчики волосся кондиціонер, щоб воно не пересушилося. Це особливо важливо для фарбованого волосся, яке є більш ламким, а також для кучерявого.

Окрім випадіння волосся, себорейний дерматит може призвести до зменшення блиску.

У той час як частіше миття та використання лікувального шампуню може допомогти запобігти випаданню волосся.

Незалежно від типу вашого волосся, використовуйте м’який шампунь і кондиціонер, які не пересушать волосся та не позбавлять його здорових жирів.

Також зв’язування волосся надто туго у хвіст або пучок під час тренувань може сприяти випаданню.

Дерматологи розповіли, що використовувати сухий шампунь можна, якщо немає проблем зі шкірою голови. Але не наносьте його кілька днів поспіль, інакше це призведе до проблем з волоссям.

Варто пам'ятати, що сухий шампунь насправді не очищає шкіру голови чи волосся. Він містить крохмаль, який поглинає олії і робить шкіру та волосся менш жирними.