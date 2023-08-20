Ось що станеться з авто, якщо довго ним не користуватись

Розрядиться акумулятор

Акумулятор тримати заряд скільки завгодно не може. Достатньо не заводити двигун місяць, щоб він втратив частину заряду. За пів року акумулятор повністю вийде із ладу, тоді доведеться купувати новий.

Гальма почнуть іржавіти

Якщо авто залишити на кілька місяців - з'явиться перша іржа на гальмах. Вона почне спаювати між собою диск та колодки й це одразу призведе до того, що зупинити автівку буде складніше.

Шини спустяться

Автомобільні шини розраховані на постійну зміну точок тиску. Тому навіть коли вам здається, що ви поставили авто рівно, через місяць шини можуть просто спустити.

Тиск при простої йде на один бік, і в шинах з'являються плоскі ділянки та знижується тиск повітря. А ще можуть з'явитися грижі, які призведуть до вибуху покришки під час руху на великих швидкостях.

Паливний насос зіпсується

Термін придатності палива становить від 3 до 6 місяців. Дизеля - від 6 до 12 місяців. Після цього паливо стає в'язким і може забити паливний насос.

Якщо він заб'ється, паливо може перестати потрапляти у двигун і ви просто не зможете завести машину.

Мастило загустіє

Мастило необхідно для змащування вузлів авто - двигуна, трансмісії та інших. Коли авто регулярно експлуатується, то масло рівномірно розподіляється по вузлах.

Однак, якщо машина довго стоїть без руху, мастило починає втрачати свої властивості та може загуснути. Внаслідок чого заб'ється мастильний насос, що призведе до перегріву та перетирання вузлів та інших частин двигуна.