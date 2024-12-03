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Ось що робіть кожного дня після обіду для довголіття та покращення стану здоров'я

Лікарі розповіли, чим корисні прогулянки для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ходьба є одним із найдоступніших та універсальних методів фізичних вправ. Прогулянки після обіду мають багато переваг для розуму та тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.

Важливість періодичності

У який би час доби ви не вирішили піти на прогулянку, пам’ятайте, що послідовність є ключовою. Щоб прогулянка стала звичкою, додайте її у свій розпорядок дня. Тільки тоді вона почне приносити здоров'ю користь.

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