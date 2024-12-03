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Вот что делайте каждый день после обеда для долголетия и улучшения состояния здоровья

Врачи рассказали, чем полезны прогулки для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ходьба является одним из самых доступных и универсальных методов физических упражнений. Прогулки после обеда имеют много преимуществ для ума и тела.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

преимущества прогулок после обеда для долголетия является наиболее полезными для мужчин и пожилых людей

Важность периодичности

В какое бы время суток вы не решили пойти на прогулку, помните, что последовательность является ключевой. Чтобы прогулка стала привычкой, добавьте ее в свой распорядок дня. Только тогда она начнет приносить здоровью пользу.

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