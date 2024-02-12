Ось на що потрібно звернути увагу під час масажу: це важливо для здоров'я

Масаж розслабляє м’язи, стимулює кровообіг та зменшує емоційний стрес. Проте який би вид масажу ви не обрали, важливо знати про ознаки, які мають насторожити під час сеансу, щоб вчасно подбати про свою безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler)з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Гігієна

Масажистка Вікторія Іванова розповіла, що потенційні небезпеки можна розподілити на такі категорії:

гігієнічні

етичні

професійні

Якщо ви зайшли в масажний кабінет та бачите, що масажист не миє руки перед сеансом, не змінює простирадло на ліжку, має ознаки вірусного захворювання, не провітрює приміщення, то вам точно варто відмовитись від послуг такого спеціаліста.

Етична категорія

Передусім це стосується будь-яких дій сексуального характеру.

"Масажист не має працювати топлес. Ніхто не має права торкатися інтимних зон вашого тіла без дозволу чи знімати з вас спіднє. Якщо вам здалося, що вас "не так торкаються" - найімовірніше, вам не здалося", - каже експерт.

Також абсолютно недопустимі такі фрази, як "яка у вас недоглянута шкіра", "для свого віку ви непогано збереглись", "які пружні стегна для вашого віку".

Професійні

Варто насторожитися, якщо масажист починає шукати псевдонаукові причини вашого болю в спині. Наприклад, каже, що це старі образи, невимовлені проблеми вашого дитинства тощо.

Проте найбільш небезпечними є та поведінка та маніпуляції, які можуть зашкодити вашому здоров’ю. Важливо звертати увагу на таке:

масажист до процедури не цікавиться станом вашого здоров’я та потенційними обмеженнями

масажист наполягає/робить маніпуляції на хребті або суглобах без вашого дозволу або не питає дозволу. Під "маніпуляціями" маються на увазі дії, які призводять до "клацання", болю

масажист робить вам боляче, ігноруючи ваші крики чи скарги

масажист пропонує саморобні "ліки", гомеопатію, маніпуляції з п’явками, кровопускання

після сеансу масажу у вас залишаються гематоми. Водночас спеціаліст не просто не перепрошує, а навпаки - каже, що так треба

Вікторія Іванова зазначила, що в нас і досі поширений популярний міф про те, що процедури, які приносять біль - найбільш ефективні. Проте це не так - масаж не має спричиняти біль.

Зокрема, такі випадки, звісно, бувають, проте частіше вони пов’язані з неправильною технікою масажу. Експертка зазначає, що біль може бути приємним, надавати відчуття розслаблення - тоді це варіант норми.

Також тривожний дзвіночок - обіцянки про дивовижні зцілення суто завдяки масажу. Таке часто зустрічається у сфері педіатрії та реабілітації.

Масаж та реабілітація

Масаж можуть рекомендувати як допоміжний метод протягом процесу реабілітації. Проте такий метод має бути саме "допоміжним", а не "ключовим".

Масаж ніколи не замінить активної реабілітації, яка полягає в навчанні людини наново виконувати певні функції, як-от ходити чи говорити - для цього потрібні спеціальні вправи.

Під час процедури масажист розминає м’які тканини вашого тіла: м’язи, сполучну тканину, шкіру тощо. Це корисно для розслаблення, допоможе зняти стрес, напруження м’язів.

Біль в спині

Часто масаж видається гарною ідеєю при болю в спині. Проте варто розуміти, що не всякий біль у спині безпечний та може "лікуватися" масажем.

"Якщо в людини не порушені рухова та сечостатева функції, якщо біль зменшується або минає від зміни положення та під час відпочинку, якщо загальний стан здоров’я нормальний - можна сміливо йти на масаж", - каже Вікторія Іванова.

В інших випадках слід звернутися до сімейного лікаря - за потреби, він спрямує вас до вузьких спеціалістів для належної діагностики. Загалом масаж може бути прекрасним компонентом здорового життя.