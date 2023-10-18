Ось що потрібно зробити з телефоном у громадському транспорті, щоб уникнути неприємностей

Що необхідно зробити з телефоном

Більшість людей нічого не роблять зі своїм мобільним телефоном у метро. Однак, може збільшитись навантаження на пристрій.

В метро не дуже хороший мобільний зв’язок. Однак смартфон продовжує шукати сигнал знову та знову. Внаслідок цього рівень заряду батареї швидко знижується.

Зокрема, якщо людина користується метро регулярно, то акумулятор зношуватиметься значно швидше.

Однак активація простої функції допоможе уникнути цієї проблеми. Спускаючись у метро, телефон треба перевести в режим польоту.

Після цього всі бездротові технології на пристрої будуть вимкнені. Мобільний телефон перестане "ловити" сигнал і шукати мережу Wi-Fi, а заряд батареї не буде швидко витрачатися.

Які звички шкодять телефону

Неоригінальні зарядні пристрої

Заряджати телефон рекомендується "рідним" зарядним пристроєм. У разі використання іншої зарядки, наприклад, бюджетного аналога, батарея може швидко пошкодитись.

Неправильне зберігання

Телефон слід зберігати виключно в сухому місці, оскільки через вологу або перепад температур він може стати непридатним. Також користувачам рекомендують використовувати захисний кейс та уникати використання телефону на морозі або під прямим сонячним промінням.

Перевантаження телефону

Щоб телефон прослужив якомога довше, не слід забивати його програмами, оскільки кожне з них постійно використовує ресурси пристрою, що призводить до його "старіння". Також велика кількість встановлених програм стають причиною повільної роботи смартфона.