Ось що потрібно зробити після кожного використання мікрохвильовки: допоможе уникнути проблем

Зокрема, після приготування їжі варто залишити дверцята мікрохвильової печі відчиненими на 2 хвилини. Все тому, що після кількох використання стінки мікрохвильової печі просочуються жиром та потім з'являється неприємний запах.

Під час розігріву їжа бризкає на мікрохвильовку і в кінцевому підсумку можуть виникнути проблеми. Саме тому після кожного приготування необхідно на кілька хвилин відкрити дверцята, щоб всі неприємні запахи розвіялися.

Як позбутися неприємного запаху в мікрохвильовці

Зубна паста

Такий продукт є чудовим засобом, який допоможе легко позбутися будь-якого неприємного запаху. Його достатньо просто нанести на стінки приладу.

Оцет

Цей розчин необхідно розвести з водою, тоді він природним чином продезінфікує мікрохвильовку. Якщо вам не подобається запах білого оцту, ви можете додати цедру цитрусових у розчин. Перелийте все в пляшку з пульверизатором і нанесіть на стінки приладу.

Ефективна суміш для усунення неприємних запахів

Необхідно змішати одну чашки оцту з такою ж кількістю води та додати дві столові ложки лимонного соку. Розчин необхідно перелити в миску та поставити в мікрохвильовку на повну потужність.

Після цього вологою ганчіркою необхідно повністю протерти прилад.