Ось що найбільше шкодить щастю подружніх пар: це варто знати

Порівнювати свої стосунки з іншими

Сімейний терапевт з Лос-Анджелеса Ебігейл Мейкпіс розповів, що постійні спроби визначити, як ваш шлюб протиставляється шлюбу інших людей, можуть бути небезпечними для стосунків.

"Порівняння зазвичай призводить до негативу", - сказав Мейкпіс.

Важливо пам'ятати, що ви отримуєте лише невелике уявлення про те, як виглядає життя іншої пари.

Замість того, щоб зосереджуватися на зовнішніх порівняннях, витрачайте час на роздуми про те, наскільки ви виросли як пара, або про труднощі, які ви подолали.

Діти

Дослідження показали, що життя людей змінюється після народження дітей - особливо протягом першого року життя дитини. Терапевт каже, що діти можуть принести глибоку любов і радість у життя подружжя, але також можуть викликати і стреси.

"Це зрозуміло і нормально, коли поява дітей створює навантаження на шлюб, адже з'являються нові обов’язки.

Очікування, що партнер не зміниться

Багато людей помилково вважають, що людина, з якою вони одружуються в день свого весілля, не зміниться з часом.

Постарайтеся дати вам і вашому партнеру простір, необхідний обом для навчання та розвитку.

Ставити себе на останнє місце

Якщо ви ненавидите своє тіло, постійно відкидаєте свої особисті прагнення вбік і нехтуєте своїм емоційним благополуччям, то вам стає складно бути найкращим у стосунках.

Виділяйте час щодня для догляду за собою - це сприяє впевненості в собі, позитивному світогляду та загальному щастю.

Уникнення допомоги чи підтримки

Однією з найбільших загроз для щастя є уникнення того, що ви і ваш партнер можете прожити все життя, покладаючись один на одного.

Спиратися на підтримку інших, коли вона вам потрібна - це прояв сили, а не слабкості.