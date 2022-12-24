Ось що насправді чоловіки люблять в жінках: одна проста річ

Інтим – не послуга, інтим – задоволення

Якщо жінка затиснута, секс перетворюється для чоловіка на послугу. Тоді йому здається, що жінка машинально виконує обов'язок, замість того, щоб отримувати і дарувати задоволення.

Чому виникає скутість у ліжку? 3 причини:

Вбудовані установки виховання або соціальне програмування. Більшості з дитинства говорили, що секс – це соромно і погано.

Негативний досвід із минулого. Не всім дівчатам дано розкриватися одразу, хтось усвідомлює свою сексуальність у 20, хтось у 35, а хтось і після 40 років.

Комплекси з приводу своєї зовнішності. Складочки, розтяжки, целюліт… Повірте, чоловік це бачить, але йому на це буде наплювати, коли ви навчитеся бути собою поряд із ним.

Як стати розкутішою?

Знімайте "броню", коли приходите додому. Ви можете бути суворим керівником, діловою леді, та ким завгодно, але вдома ви маєте розслабитися і бути собою.

Перенесіть цю свободу і розкутість у спальню. Тут чоловікам не вистачає її катастрофічно!

Навчіться відпускати себе. Дозвольте чоловікові зробити вам приємність.

Не позбавляйте чоловіка можливості бачити вас вільною, розкутою і відкритою!