Вот что на самом деле мужчины любят в женщинах: одна простая вещь

Интим – не услуга, интим – удовольствие

Если женщина зажата, секс превращается для мужчины в услугу. Тогда ему кажется, что женщина машинально исполняет обязанность вместо того, чтобы получать и дарить удовольствие.

Почему возникает скованность в постели? 3 причины:

Встроенные настройки воспитания или социальное программирование. Большинству с детства говорили, что секс – это стыдно и плохо.

Негативный опыт из прошлого. Не всем девушкам дано раскрываться сразу, кто-то осознает свою сексуальность в 20, кто в 35, а кто и после 40 лет.

Комплексы по поводу своей внешности. Складочки, растяжки, целлюлит… Поверьте, мужчина это видит, но ему на это будет наплевать, когда вы научитесь по-настоящему быть рядом с ним.

Как стать раскрепощеннее?

Снимайте "броню", когда приходите домой. Вы можете быть строгим руководителем, деловой леди и кем угодно, но дома вы должны расслабиться и быть собой.

Перенесите эту свободу и раскрепощенность в спальню. Здесь мужчинам не хватает ее катастрофически!

Научитесь отпускать себя. Позвольте мужчине доставить вам удовольствие.

Не лишайте мужчины возможности видеть вас свободной, раскрепощенной и открытой!