Ось що можна зробити зі стравами, які залишились після Нового року

Що потрібно викинути

В усіх є звичка їсти святкові наїдки декілька днів. Однак, варто розпрощатися із салатами, заправленими кисломолочними продуктами та соусами одразу після застілля. Це варто зробити, якщо розумієте, що у найближчі 12 годин ви не зможете їх доїсти.

Також варто позбутися слабосолоної риби та м'ясної й сирної нарізки, які простояли декілька годин на столі.

Відкриті банки консервованих грибів, огірків, помідорів можна використовувати протягом 12 годин після відкриття. Якщо консервовані вироби простояли у теплі тривалий час, від них краще позбавитися, щоб уникнути отруєння.

Що робити зі стравами

Заморозьте

Олів'є або оселедець під шубою заморожувати немає сенсу, а ось м'ясні нарізки можна покласти до морозильної камери і згодом використати їх під час приготування інших страв.

Герметично запакуйте

Якщо герметично запакувати страви, то їх можна з'їсти протягом наступних кількох днів.

Герметичне зберігання продовжить життя салатів та головних страв на 2-3 дні. Однак, варто спробувати страви перед вживання.

Роздайте нужденним

Чудовим рішенням буде роздати страви нужденним. Покладіть готові страви в одноразові контейнери і віднесіть в спеціальні пункти. Однак, важливо переконатися, що їжа не зіпсувалась.

Рагу з овочів

З залишків свіжих овочів можна приготувати рагу. Потушіть овочі 20-30 хвилин, додайте картоплю та м'ясо. В результаті нічого викидати не доведеться.

Як зрозуміти, що салат зіпсувався

Спочатку страву треба оглянути. Якщо з'явилася волога, слиз, то його вживати точно не варто.

До того ж зіпсований салат може змінити колір, почне неприємно пахнути.

Страву найкраще тримати у закритому контейнері. Але при цьому не можна використовувати посуд із металу, а інакше заготівля зіпсується швидше.