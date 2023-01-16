Ось що не можна робити з пустушкою перед тим, як давати дитині: поради лікаря

Для більшості батьків немовлят соска-пустушка стає просто справжньою панацеєю в багатьох ситуаціях. Однак, важливо вибрати саме ту, яка підійде дитині. Також є деякі речі, які категорично не можна робити з пустушкою, перед тим як давати дитині.
Про це повідомила стоматолог Юлія Слащова в Instagram.
Дитина народжується без зубів і з дистальним (заднім) положенням нижньої щелепи. Це полегшує проходження немовляти через родові шляхи. Надалі під час смоктальних рухів нижня щелепа висувається вперед і закріплюється в правильному співвідношенні. ⠀
Смоктальний рефлекс необхідний для втамування голоду і допомагає малюку заспокоїтися. Нереалізований смоктальний рефлекс може призвести до неврозів.
Дитині, яка знаходиться на грудному вигодовуванні, пустушка не потрібна, адже смоктальний рефлекс повністю задовільняється груддю, і її використання може навіть призвести до відмови від грудей.
Загалом лікар каже, що ніколи дорослим не можна облизувати пустушку, перед тим, як дати її дитині. Ротова порожнина дорослої людини заселена різноманітними мікробами, і велика частина з них - представники умовно-патогенної флори.
Зокрема, якщо організм дорослої людини цілком здатний впоратися з їх впливом, то ось імунний захист дітей може не дати належну відповідь. Облизування може стати причиною переселення флори з порожнини рота до дитини та викликати стоматити мікробного та грибкового походження, кишкову паличку, герпес та карієс.
Розмір пустушки має збільшуватися з віком дитини. Надійні виробники вказують вік дитини на упаковці пустушки. Цим не можна нехтувати, адже це важливо для правильного формування зубо-щелепної системи.
Також нова пустушка має бути чиста, тому що є ризик виникнення кандидозу. Нову обов’язково простерилізуйте, змінювати її потрібно мінімум кожен місяць. Зберігати - в чистих і герметичних футлярах або контейнерах.
Окрім того, якщо під час сну вона випала у малюка з ротика і він спить та не плаче, то не намагайтеся запхати її назад. ⠀
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