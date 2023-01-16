Вот что нельзя делать с пустышкой перед тем, как давать ребенку: советы врача

Для чего ребенку нужна пустышка

Ребенок рождается без зубов и с дистальным (задним) положением нижней челюсти. Это облегчает прохождение младенца через родовые пути. В дальнейшем во время сосательных движений нижняя челюсть выдвигается вперед и закрепляется в правильном соотношении. ⠀

Сосающий рефлекс необходим для утоления голода и помогает малышу успокоиться. Нереализованный сосательный рефлекс может привести к неврозам.

Ребенку, который находится на грудном вскармливании, пустышка не нужна, ведь сосательный рефлекс полностью удовлетворяется грудью, и его использование может даже привести к отказу от груди.

Что нельзя делать с пустышкой

В общем, врач говорит, что никогда взрослым нельзя облизывать пустышку, перед тем, как дать ее ребенку. Ротовая полость взрослого человека заселена разнообразными микробами, и большая часть из них - представители условно-патогенной флоры.

В частности, если организм взрослого человека вполне способен справиться с их влиянием, то вот иммунная защита детей может не дать ответа. Облизывание может стать причиной переселения флоры из полости рта в ребенка и вызвать стоматиты микробного и грибкового происхождения, кишечную палочку, герпес и кариес.

Размер пустышки должен увеличиваться с возрастом ребенка. Надежные производители указывают возраст ребенка на упаковке пустышки. Этим нельзя пренебрегать, ведь это важно для правильного формирования зубочелюстной системы.

Также новая пустышка должна быть чистой, так как есть риск возникновения кандидоза. Новую обязательно простерилизуйте, менять ее нужно минимум каждый месяц. Хранить - в чистых и герметичных футлярах или контейнерах.

Кроме того, если во время сна она выпала у малыша из ротика и он спит и не плачет, то не пытайтесь запихнуть ее обратно. ⠀