Ось що має бути на тарілці у довгожителів. Дієтолог розкрила головні секрети харчування

Яке харчування сприяє довголіттю

"Харчові волокна - це надзвичайно важливий елемент нашого харчування. Якщо вони є у нашому раціоні, то ми можемо вважати, що ми уже зробили крок у сторону довголіття", - каже дієтолог.

Харчові волокна - це певний вид клітковини. Вони поділяються на розчинні волокна, які засвоюється організмом і на нерозчинні, які не засвоюється.

"Прикладів розчинних волокон, тобто пектину, ми знаємо багато. Наприклад, це запечене яблуко, варений бурячок або десерт желе. Пектин виконує дуже багато корисних функцій. Він сповільнює всмоктування простих вуглеводів, прискорює і збільшує відчуття насичення, зв'язує жовчні кислоти, знижує холестерин, має легку послаблювальну дію", - пояснює Скиталінська.

Що робить нерозчинна клітковина:

нормалізує склад мікрофлори кишечника

сповільнює розвиток атеросклерозу, цукрового діабету ожиріння, жовчнокам'яної хвороби

покращує роботу кишківника, запобігає закрепам і геморою

має легку послаблювальну дію

Приклади нерозчинної клітковини: капуста, сире яблуко чи буряк тощо.

Що дають організму харчові волокна

"Вони прискорюють евакуацію зі шлунку твердої їжі. Також вони стимулюють загоєння слизової оболонки. Тобто, якщо у вашому раціоні є терті яблука, запечений гарбуз чи насіння льону, то вони допомагають загоювати слизову оболонку кишківника. Також вони зменшують закид жовчі у шлунок і вони знижують рівень холестерину", - каже дієтолог.

Ще харчові волокна знижують ризик пухлин, пов'язаних з естрогенами, також вони поглинають токсичні речовини та канцерогени. Харчові волокна сповільнюють активність ферментів підшлункової залози.

Скиталінська радить збагачувати свій раціон харчовими волокнами.

"На нашому столі обов'язково мають бути продукти, які дійдуть до нашого товстого кишківника. Тобто, якщо ви з'їсте білий хліб з маслом і вип'єте каву, то до вашого кишківника дійде нуль харчових волокон. А якщо сніданок багатий на клітковину, то у кишківнику виділяються багато корисних бактерій, які впливають на мозок, настрій і навіть допомагають нашому кишечнику уникати різних онкологічних захворювань", - пояснює Скиталінська.

У яких продуктах багато клітковини

Клітковини багато у зернових - гречці, пшениці, вівсі.

"Якщо ви їсте пластівці - то там нема клітковини, оскільки клітковина - це цільна крупа", - говорить дієтолог.

Також клітковини багато у бобових, овочах, фруктах і ягодах.

"Пам'ятайте, що у нашому кишківнику живе багато корисних мікроорганізмів, які конкурують між собою. А з віком їх різноманітність зменшується, але якщо ви будете їх підтримувати, то ці мікроорганізми допомагатимуть вам залишатись молодими", - каже дієтолог.