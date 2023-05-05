Ось що категорично не можна робити з яйцями перед зберіганням: поширена помилка

Яйця - найпопулярніший продукт, який люди вживають майже кожного дня. Зокрема, багато людей миють їх перед зберіганням, щоб уникнути сальмонели. Однак, така дія не допоможе цього уникнути.
Чи потрібно мити яйця - читайте на Styler нижче.
Загалом зберігати яйця потрібно немитими, тому що в цьому випадку захисна оболонка на шкаралупі залишається цілою і в безпеці.
До того ж миття яєць не допоможе, якщо інфекція вже потрапила в них, якщо ні - може збільшити ризик забруднення його вмісту.
Тому, якщо мити яйця - це лише збільшить ризик їхньої крихкості та проникнення забруднень та інфекцій через їхню шкарлупу.
Також розміщувати яйця у лотку необхідно виключно гострим кінцем вниз, а тупим відповідно догори. Так вам вдасться домогтися того, що жовток яйця буде розташований у центрі, що також безпосередньо стосується терміну придатності продукту.
Краще просто покласти їх в холодильник і після цього помити руки. А можна перед цим протерти їх вологою тканиною.
Відразу після покупки їх слід покласти в холодильник - там вони можуть зберігатися 60 днів при температурі від 0 до +8°C, без холодильника - приблизно 7 днів.
Для зберігання яєць у холодильнику слід використовувати термолотки з паперу або пінопласту.
Найкраще місце для яєць - контейнери для овочів та фруктів унизу холодильника.
Раніше ми повідомляли, чому не можна викидати яєчну шкарлупу та як її використати повторно.
Також ми писали, скільки яєць на тиждень можна їсти без шкоди для здоров'я.