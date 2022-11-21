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Ось що допоможе зберегти лимони свіжим протягом 3 місяців

Як довго зберігати лимони (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Часто при зберіганні лимони швидко стають м'яким та псуються, а це означає, що вони втратили свіжість і сік. Однак, є способи, які допоможуть зберігати такий популярний фрукт в хорошому стані до 3 місяців.

Про це пише SantePlus.

Як довго зберігати лимон

Миска з водою

Щоб лимон залишався свіжим і соковитим до 3 місяців, помістіть його в миску з холодною водою в холодильнику. Це допоможе підтягнути шкірку лимона і зберегти його довго за умови регулярної заміни води. Таким чином лимони збережуть всю свою свіжість.

Кімнатна температура

Якщо ви збираєтеся вживати лимони лише через кілька днів після покупки, то можна зберігати їх при кімнатній температурі в темному місці. Вони можуть залишатися свіжими до тижня.

Однак, якщо ви не збираєтеся використовувати їх швидко, краще зберігати їх у герметичних контейнерах або в пакетах для заморожування із застібкою-блискавкоюв у холодильнику при температурі від 4 до 10°C.

Накрийте нарізані лимони

Якщо ви порізали лимони і всі не з'їли, то просто накрийте частину стретч-плівкою, щоб захистити їх від повітря та запобігти окисленню. Також не забудьте поставити їх в холодильник.

Додамо, якщо лимон нарізаний на пластинки, то можна посипати його цукром і скласти в контейнер. Так він пролежить кілька днів.

Раніше ми повідомляли, які продукти не можна зберігати в холодильнику.

Також ми писали, від яких захворювань захищає лимон.

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