Вот что поможет сохранить лимоны свежим в течение 3 месяцев

Как долго хранить лимон

Миска с водой

Чтобы лимон оставался свежим и сочным до 3 месяцев, поместите его в миску с холодной водой в холодильнике. Это поможет подтянуть кожуру лимона и сохранить его долго при условии регулярной замене воды. Таким образом, лимоны сохранят всю свою свежесть.

Комнатная температура

Если вы собираетесь употреблять лимоны только через несколько дней после покупки, то можно хранить их при комнатной температуре в темном месте. Они могут оставаться свежими до недели.

Однако, если вы не собираетесь использовать их быстро, лучше хранить их в герметичных контейнерах или в замораживающих пакетах с застежкой-молнией в холодильнике при температуре от 4 до 10°C.

Накройте нарезанные лимоны

Если вы порезали лимоны и все не съели, то просто накройте часть стретч-пленкой, чтобы защитить их от воздуха и предотвратить окисление. Также не забудьте поставить их в холодильник.

Добавим, если лимон нарезан на пластинки, можно посыпать его сахаром и сложить в контейнер. Так он пролежит несколько дней.