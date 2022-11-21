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Вот что поможет сохранить лимоны свежим в течение 3 месяцев

Как долго хранить лимоны (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Часто при хранении лимоны быстро становятся мягкими и портятся, а это значит, что они потеряли свежесть и сок. Однако есть способы, которые помогут хранить такой популярный фрукт в хорошем состоянии до 3 месяцев.

Об этом пишет SantePlus.

Как долго хранить лимон

Миска с водой

Чтобы лимон оставался свежим и сочным до 3 месяцев, поместите его в миску с холодной водой в холодильнике. Это поможет подтянуть кожуру лимона и сохранить его долго при условии регулярной замене воды. Таким образом, лимоны сохранят всю свою свежесть.

Комнатная температура

Если вы собираетесь употреблять лимоны только через несколько дней после покупки, то можно хранить их при комнатной температуре в темном месте. Они могут оставаться свежими до недели.

Однако, если вы не собираетесь использовать их быстро, лучше хранить их в герметичных контейнерах или в замораживающих пакетах с застежкой-молнией в холодильнике при температуре от 4 до 10°C.

Накройте нарезанные лимоны

Если вы порезали лимоны и все не съели, то просто накройте часть стретч-пленкой, чтобы защитить их от воздуха и предотвратить окисление. Также не забудьте поставить их в холодильник.

Добавим, если лимон нарезан на пластинки, можно посыпать его сахаром и сложить в контейнер. Так он пролежит несколько дней.

Раньше мы сообщали, какие продукты нельзя хранить в холодильнике.

Также мы писали, от каких заболеваний защищает лимон.

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