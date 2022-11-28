Ось що допоможе кімнатним рослинах легше пережити зиму: особливості догляду

Особливості догляду взимку

Взимку рослини слід поливати тільки тоді, коли поверхня грунту дійсно просохла. Пам’ятайте, що грунт має бути в найкращому стані, щоб забезпечити гар ний ріст рослин.

Саме він живить рослини, забезпечуючи їх потрібними поживними речовинами та ефективний дренаж води.

Щоб добре доглядати за кімнатними рослинами в цей період, необхідно:

Не використовувати холодну воду, а тільки кімнатної температури. Це дозволить уникнути теплового удару, який може вплинути на рослини;

Температура має важливе значення. Слідкуйте за тим, щоб квіти не були біля батареї або іншого джерела тепла;

У грудні та січні варто покласти ще один шар землі, щоб захистити коріння і стебло від вимерзання. Це потрібно зробити з рослинами у горщиках, приміщенні (або на терасі), а також у саду;

Більшості кімнатних рослин потрібна вологість 70-90%, чого в квартирі досягти неможливо. Щоб виправити це, необхідно встановити зволожувач повітря біля рослин.

Як зробити мульчу вдома

Зокрема, в спеціалізованих магазинах можна завжди придбати спеціалізовані засоби, які призначені для догляду за рослинами, а саме суміш під назвою "мульча".

Це органічний шар, зазвичай виготовлений з тирси та деревної стружки, який часто кладуть на ґрунт квітучих рослин, щоб захистити їх від зимових морозів. Така суміш також дозволяє позбутися бур'янів.

Однак, таку суміш можна зробити вдома. Для цього знадобиться солома, кілька листочків, тирса або дрібно нарізані шматки дерева. Змішайте всі ці інгредієнти в мисці, а потім покладіть все поверх ґрунту рослин.