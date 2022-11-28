Ось що допоможе кімнатним рослинах легше пережити зиму: особливості догляду

Холодна пора року - складний період для кімнатних рослин. Зі зниженням температури потрібно більше догляду за рослинами, щоб підвищити їхню стійкість і дати їм змогу боротися із морозами. Також важливо не робити помилок, які можуть бути фатальними для них.
Про це пише SantePlus.
Щоб добре доглядати за кімнатними рослинами в цей період, необхідно:
Зокрема, в спеціалізованих магазинах можна завжди придбати спеціалізовані засоби, які призначені для догляду за рослинами, а саме суміш під назвою "мульча".
Це органічний шар, зазвичай виготовлений з тирси та деревної стружки, який часто кладуть на ґрунт квітучих рослин, щоб захистити їх від зимових морозів. Така суміш також дозволяє позбутися бур'янів.
Однак, таку суміш можна зробити вдома. Для цього знадобиться солома, кілька листочків, тирса або дрібно нарізані шматки дерева. Змішайте всі ці інгредієнти в мисці, а потім покладіть все поверх ґрунту рослин.
Раніше ми називали кімнатні рослини, які усувають вологість і запобігають появі плісняви.
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