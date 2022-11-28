Вот что поможет комнатным растениям легче пережить зиму: особенности ухода

Холодное время года - сложный период для комнатных растений. Со снижением температуры требуется больше ухода за растениями, чтобы повысить их устойчивость и дать им возможность бороться с морозами. Также важно не совершать ошибок, которые могут быть роковыми для них.
Об этом пишет SantePlus.
Чтобы хорошо ухаживать за комнатными растениями в этот период, необходимо:
В частности, в специализированных магазинах можно всегда приобрести специализированные средства, предназначенные для ухода за растениями, а именно смесь под названием "мульча".
Это органический слой, обычно изготовленный из опилок и древесной стружки, часто кладут на почву цветущих растений, чтобы защитить их от зимних морозов. Такая смесь также позволяет избавиться от сорняков.
Однако такую смесь можно сделать дома. Для этого понадобится солома, несколько листочков, опилки или мелко нарезанные куски дерева. Смешайте все эти ингредиенты в миске, а затем уложите все поверх почвы растений.
Раньше мы называли комнатные растения, которые устраняют влажность и предотвращают появление плесени.
Также мы писали о растениях, которые обязательно должны быть в сальной комнате.