Ось що чоловік насправді хоче отримати від жінки в сексі

Стосунки не можуть бути гармонійними, якщо відсутня справжня близькість в інтимному житті пари. Часто у партнерів відбувається охолодження, і причиною може бути те, що чоловік і жінка не до кінця розуміють потреби один одного. От якби жінки навчилися читати думки, вони б точно взнали, що саме чоловіки хочуть отримати від сексу.

Впевненість

Коли жінка почувається впевненою, розкутою, сексуальною, чоловік теж почувається поруч із нею впевнено.

Не забувайте, що більшість чоловіків можуть відчувати скутість і невпевненість, нервуватися через бажання задовольнити партнерку. Саме тому її впевненість допоможе йому розкритися.

Вона не боїться говорити

Жінкам варто більше говорити, про те, що вони хочуть: фантазії, дії, пози. При цьому говорити варто прямо, а не сподіватися, що він нарешті здогадається.

Чоловіки люблять конкретику, і дуже хочуть, щоб жінка могла направити їх на правильний шлях під час занять сексом.

Вона дивиться у вічі

Вона не соромиться дивитися у вічі під час орального сексу, коли робить приємно чоловікові. Так, у цьому - половина кайфу для нього, але багато жінок не беруть до уваги це.

Не варто пиляти його поглядом, але зустрітися очима в такий інтимний момент - елемент гри в домінування. І тут не завжди зрозуміло, хто ким домінує.

Усмішка

Це дуже сексуально для нього знати, що жінка отримує задоволення від занять сексом з ним. Емоції викликають емоції, тож він завжди відповість вам усмішкою.

Залиште "гримасу страждання" на потім, коли сваритиметеся, а зараз розслабтеся і отримуйте задоволення. А от на сміх переходити не варто, хіба що це ваша реакція на оргазм. І це дуже мило.

Ви дієте разом

Наприклад, направляйте його, поки він задовольняє орально вас. Чоловіки часто відмовляються від цього виду сексу, адже просто не знають, як.

Покажіть, як зробити вам приємно, підкажіть правильну позу, в якій ви точно зможете отримати оргазм.

Головне - пам'ятати, що заняття сексом - це спільний приємний процес, повноправними учасниками якого є обидва партнери.