Вот что мужчина на самом деле хочет получить от женщины в сексе

Отношения не могут быть гармоничными, если отсутствует настоящая близость в интимной жизни пары. Часто у партнеров происходит охлаждение, и причиной может стать то, что мужчина и женщина не до конца понимают потребности друг друга. Вот если бы женщины научились читать мысли, они точно узнали бы, что именно мужчины хотят получить от секса.

Уверенность

Когда женщина чувствует себя уверенной, раскованной, сексуальной, мужчина тоже чувствует себя рядом с ней уверенно.

Не забывайте, что большинство мужчин могут чувствовать скованность и неуверенность, нервничать из-за желания удовлетворить партнершу. Именно поэтому ее уверенность поможет ему раскрыться.

Она не боится говорить

Женщинам стоит больше говорить о том, что они хотят: фантазии, действия, позы. При этом говорить следует прямо, а не надеяться, что он наконец догадается.

Мужчины любят конкретику, и очень хотят, чтобы женщина могла направить их на верный путь во время занятий сексом.

Она смотрит в глаза

Она не стесняется смотреть в глаза во время орального секса, когда делает приятно мужчине. Да, в этом - половина кайфа для него, но многие женщины не принимают во внимание это.

Не стоит пилить его взглядом, но встретиться глазами в такой интимный момент - элемент игры в доминирование. И здесь не всегда понятно, кто кем доминирует.

Улыбка

Это очень сексуально для него знать, что женщина получает удовольствие от занятий сексом с ним. Эмоции вызывают эмоции, поэтому он всегда ответит вам улыбкой.

Оставьте "гримасу страдания" на потом, когда будете ссориться, а теперь расслабьтесь и получайте удовольствие. А вот на смех переходить не стоит, разве что это ваша реакция на оргазм. И это очень мило.

Вы действуете вместе

Например, направляйте его, пока он удовлетворяет орально вас. Мужчины часто отказываются от этого вида секса, ведь просто не знают, как.

Покажите, как сделать вам приятно, подскажите верную позу, в которой вы точно можете получить оргазм.

Главное - помнить, что занятие сексом - это совместный приятный процесс, полноправными участниками которого являются оба партнера.