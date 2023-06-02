Як зрозуміти, що партнерові від вас потрібен лише секс

Стосунки без інтимної сторони уявити важко, а от навпаки - коли секс і є метою знайомства, спілкування і зустрічей - цілком можливо. Нічого кримінального в такому форматі нема звісно, але не тоді, коли один з партнерів розраховує на більше, а другий далі йти не має наміру. Як за поведінкою і вчинками партнера зрозуміти, що йому від вас потрібен тільки секс?

Всі ваші розмови зазвичай зводяться до сексу

Якщо кожну вашу розмову партнер починає або закінчує фразами про секс, то, ймовірно, це те, що зараз йому від вас потрібно найбільше.

Звісно, коли ви нещодавно у відносинах, то можете говорити лише про це, та й займатися в основному тільки цим. Це нормально і навіть схвально на першому етапі взаємин.

Але якщо ваше листування все більше стає схожим на еротичний фанфік, то це один з приводів задуматися. Ви телефонуєте і питаєте, як минув день, а партнер переводить тему, питаючи, в чому ви зараз вдягнені? В такому разі, ймовірно, що далі ліжка ви не зайдете.

Партнер вимагає від вас того, що не робить сам

Наприклад, коли все доходить до оральних пестощів, йому подобається бути стороною, яка тільки приймає, але робити те ж саме для вас він не буде. Насправді йому просто немає справи до вашого задоволення.

У здорових стосунках, які мають продовження поза спальнею, вашого партнера будуть цікавити ваші почуття, відчуття і емоції, отримані від "інтимного" спілкування з вами.

Його цікавить тільки процес

Якщо ваші бажання партнер ігнорує або ви завжди робите так, як подобається саме йому/їй. То це ще один тривожний дзвіночок, на який треба звернути увагу.

Варто задуматися й у випадках, коли ви невдоволені якістю сексу (наприклад, відсутністю прелюдії), а партнера це аж ніяк не цікавить. Навіть тоді, коли ви хочете відверто поговорити, він уникає розмови.

Якщо впізнали в цій ситуації ваші стосунки, задумайтесь, чи варто їх продовжувати, чекаючи більшого.