Ось що буде з вами, якщо їсти чорнослив щодня

Чому потрібно їсти сливи

Згідно з двома новими дослідженнями, представленими на флагманській конференції Американського товариства харчування у липні, щоденне вживання чорносливу може покращити рівень холестерину, одночасно зменшуючи окислювальний стрес та запалення.

Користь для здоров'я серця від тривалого вживання цих сухофруктів була помічена у чоловіків. У літніх жінок регулярне вживання плодів не мало негативного впливу на метаболічні показники, такі як загальний холестерин, рівень цукру в крові та рівень інсуліну.

"Чорнослив може підтримувати здоров'я серцево-судинної системи. Але ми знаходимося тільки на вершині айсберга, дізнаючись про це, тому нам потрібно трохи глибше вивчити ці результати та, можливо, відтворити їх", - повідомив доктор медичних наук Андреа Н. Джанколі.

Інше дослідження, опубліковане у 2021 році, показало, що вживання 50-100 г чорносливу (приблизно від 5 до 10 штук) щодня пов'язане зі зниженням ризику серцевих захворювань.

За словами Ширіна Хушмана - співавтора дослідження, зниження рівня холестерину і маркера запалення, ймовірно, було пов'язане з поліпшенням рівня антиоксидантів.

Чорнослив кращий за свіжі зливи?



Хоча дослідження показали, що чорнослив або сушені сливи можуть підтримувати здоров'я серця, це ще означає, що свіжі сливи або сік чорносливу мають такі ж переваги.

Досліджень про користь свіжих слив чи соку з чорносливу проводилося не так багато.

"Можливо, на деяких рівнях вони матимуть аналогічні переваги. Щоб краще зрозуміти це, необхідні дослідження", - повідомила Хушман.