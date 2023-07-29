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Ось що буде з вами, якщо щодня їсти сало

Чи можна їсти сало щодня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Традиційне українське сало все частіше визнається суперфудом, який має багато переваг для здоров'я. Але що буде, якщо вживати сало щодня?

Про це розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.

Сало має лікувальні властивості

За словами лікаря, все що в міру - це ліки, а все, що забагато - отрута. Цей самий принцип можна застосувати і до сала.

Найкориснішим є свіжоморожений продукт, без смаження чи копчення.

Річ у тім, що в салі є статеві гормони і воно дуже корисне для чоловіків. Воно стимулює відтік жовчі, корисне для роботи підшлункової залози.

Яка порція принесе користь

Це порція - до 50 грамів сала з часником на день. Звісно, якщо нема жовчо-кам’яної хвороби. Остання є протипоказанням для вживання сала.

У салі містяться:

  • Вітамін А
  • Вітамін Е
  • Вітамін В

Коли треба їсти сало

Найкращим часом для вживання продукту є обід. Жири з сала допоможуть легеням, знизять запалення в стінках кишечника, допоможуть запобігти онкології.

В якому вигляді сало перетворюється на отруту

А от якщо сало посмажити чи навіть запекти, воно перетвориться на канцерогенний продукт.

"Пару шматочків можна їсти п'ять разів на тиждень", - підсумував лікар.

 

 

 

 

Раніше лікар розповів, що буде, якщо пити пиво щодня.

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