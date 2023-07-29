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Вот что будет с вами, если каждый день есть сало

Можно ли есть сало каждый день (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Традиционное украинское сало все чаще признается суперфудом, имеющим много преимуществ для здоровья. Но что будет, если употреблять сало каждый день?

Об этом рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.

Сало обладает лечебными свойствами

По словам врача, все что в меру - это лекарство, а все, что сверх меры - это яд. Этот же принцип можно применить и к салу.

Самым полезным является свежемороженый продукт, без жарки или копчения.

Дело в том, что в сале есть половые гормоны и оно очень полезно для мужчин. Оно стимулирует отток желчи, полезно для работы поджелудочной железы.

Какая порция принесет пользу

Это порция - до 50 граммов сала с чесноком в день. Конечно, если нет желчнокаменной болезни. Последняя является противопоказанием для употребления сала.

В сале содержатся:

  • Витамин А
  • Витамин Е
  • Витамин В

Когда нужно есть сало

Лучшим временем для употребления продукта является обед. Жиры из сала помогут легким, снизят воспаление в стенках кишечника, помогут предотвратить онкологию.

В каком виде сало превращается в яд

Ав вот если сало пожарить или даже запечь, оно превратится в канцерогенный продукт.

"Пару кусочков можно есть пять раз в неделю", - подытожил врач.

 

 

 

 

Раньше врач рассказал, что будет, если пить пиво каждый день.

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