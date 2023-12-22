Ось що буде, якщо з'їдати по два ківі щодня

Що буде, якщо їсти по два ківі на день

Двох зелених ківі або один сорту SunGold достатньо для виконання щоденних рекомендацій щодо вмісту вітаміну С для більшості дорослих.

Ківі абсолютно безпечно їсти кожен день, і ці фрукти можуть замінити потребу в добавках вітаміну С, згідно з невеликим дослідженням.

Дослідники виявили, що рівень природного цукру у фруктах недостатньо високий, щоби збільшити довгострокові ризики для здоров'я.

"Якщо людям подобається смак ківі або вони хочуть включити їх до свого раціону, вони без вагань повинні регулярно їсти їх, якщо тільки у них немає алергії", - сказала дієтолог Емма Ленг.

Організм засвоює вітамін С однаково, як із харчових добавок, так і з ківі, але більшість експертів з харчування рекомендують отримувати вітаміни та мінерали з продуктів, а не з вітамінів у баночках.

Ківі допомагає впоратися із запорами

Оскільки ківі містять поживні речовини, крім вітаміну С, вживання цих фруктів також дає переваги, які самі собою добавки не можуть забезпечити.

Дослідження, опубліковане минулого року, показало, що вживання двох ківі на день також може допомогти у лікуванні запорів, ймовірно, через вміст у фруктах клітковини.

У ківі міститься достатня кількість вітаміну С, а також інших корисних для здоров'я сполук, з якими не може зрівнятися одна добавка, таких як інші антиоксиданти, калій та клітковина.

Ківі містить більше вітаміну С за вагою, ніж апельсин. Два фрукти містять близько 120 мг вітаміну С, що перевищує денну норму, що рекомендується. Як відомо, цей вітамін необхідний імунної системи.

Вживання ківі може бути способом збільшити споживання вітаміну С, але одного вживання ківі недостатньо для запобігання вірусам та хворобам.

Фізичні навантаження, споживання води, рівень стресу та інші чинники також впливають наш імунітет.