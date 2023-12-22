Вот что будет, если съедать по два киви каждый день

Что будет, если есть по два киви в день

Двух зеленых киви или один сорта SunGold достаточно для выполнения ежедневных рекомендаций по содержанию витамина С для большинства взрослых.

Киви абсолютно безопасно есть каждый день, и эти фрукты могут заменить потребность в добавках витамина С, согласно небольшому исследованию.

Исследователи обнаружили, что уровень природного сахара в фруктах недостаточно высок, чтобы увеличить долгосрочные риски для здоровья.

"Если людям нравится вкус киви или они хотят включить их в свой рацион, они без колебаний должны регулярно есть их, если только у них нет аллергии", - сказала диетолог Эмма Лэнг.

Организм усваивает витамин С одинаково, как из пищевых добавок, так и из киви, но большинство экспертов по питанию рекомендуют получать витамины и минералы из продуктов, а не из витаминов в баночках.

Киви помогает справиться с запорами

Поскольку киви содержат питательные вещества, помимо витамина С, употребление этих фруктов также дает преимущества, которые сами по себе добавки не могут обеспечить.

Исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что употребление двух киви в день также может помочь в лечении запоров, вероятно, из-за содержания в фруктах клетчатки.

В киви содержится достаточное количество витамина С, а также других полезных для здоровья соединений, с которыми не может сравниться одна добавка, таких как другие антиоксиданты, калий и клетчатка.

Киви содержит больше витамина С по весу, чем апельсин. Два фрукта содержат около 120 мг витамина С, что превышает рекомендуемую дневную норму. Как известно, этот витамин необходим для имунной системы.

Употребление киви может быть способом увеличить потребление витамина С, но одного употребления киви недостаточно для предотвращения вирусов и болезней.

Физические нагрузки, потребление воды, уровень стресса и другие факторы также влияют на наш иммунитет.