Ось насіння яких квітів можна збирати у вересні: основні нюанси

Осінь - це чудовий період, коли потрібно провести обрізку багатьох рослин. Також у цей час варто почати збирати насіння семи видів квітів.

Як збирати насіння

Збирання насіння рослин, що виростають у вашому саду - відмінне рішення. Це не тільки економніше, ніж покупка, але також забезпечує отримання більш свіжого та здорового насіння.

У вересні потрібно зібрати насіння таких рослин:

космея

соняшники

астранція і цинія, часто звані "майорами"

живокість

чорнобривці

маки

Правила зберігання насіння

Насіння соняшника велике і можна легко виявити їх у серцевині квітки. Деякі рослини, включаючи мак, космею та цинію, формують насіннєві головки, які потрібно роздробити, щоб отримати доступ до насіння.

Важливо, що насіння слід збирати тільки тоді, коли воно ось-ось розсиплеться. Все тому, що насіння такого типу мають більш високі шанси на успішне проростання.

Окрім того, робити це краще під час сухої погоди. Якщо насіння починає розлітатися, як, наприклад, астранції, то не варто збирати його під час вітряної погоди.

Де зберігати насіння

Зберігати насіння найкраще в паперових пакетах або в мішечках з тканини. На кожному пакеті необхідно написати назву культури, сорт і дату збору.

Після збору насіння його потрібно просушити при температурі від 20 до 30-35 ° C, періодично перемішуючи.

Які багаторічні квіти можна посадити восени

Багаторічні квіти, які висаджують у вересні - маргаритка, віола, турецька гвоздика, незабудки, люпин, кореневищні іриси та лілійники.

У першій половині жовтня можна висаджувати та пересаджувати ті самі квіти, що й у вересні. Зокрема, можна саджати конвалії, а також ділити та розсаджувати кущі півоній, які розрослися.