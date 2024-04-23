Напій не "розкриється": яку помилку роблять усі під час заварювання чаю

Скільки часу має заварюватись чай

Правильне заварювання чаю починається із заварника.

Чайний експерт Оскар Вуллі розповів, що часто люди допускаються декількох помилок під час заварювання чаю.

На думку експертів, найчастіше люди чекають, щоб чай заварився близько 15 секунд, а потім додають цукор.

Хоча ідеальний час заварювання - 3-5 хвилин. Заварювання менш ніж хвилину дає легкий напій, але він не розкриє глибини смаку листкового чаю.

Чаю в пакетиках для ідеального заварювання потрібно 30 секунд. Це зручно, але глибини напою ви не відчуєте, як після листового чаю.

Експерт зазначив, що чашка чаю на 99% складається з води, тому це, безумовно, важливий фактор. Вода має бути свіжою і щойно кип’яченою.

Важливо знати, якщо ви повторно кип’ятите воду, ви зменшуєте кількість кисню та мінералів, тобто не отримуєте найкращої хімічної реакції під час настоювання. До того ж так не активуються ферменти, які розкриють смак чаю повністю.

"Перед заварюванням відфільтруйте воду. В ідеалі - за допомогою вугільного фільтра, використовуйте щойно набрану та щойно закип’ячену воду", - сказав Оскар Вуллі.

Як вибрати смачний чай

Експерт з харчування Наталя Мазурик додала, що є важливі правила при виборі чаю, про які варто пам'ятати: